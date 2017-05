INFOGRAFIC Efectele eliminarii unor taxe de la 1 februarie 2017: Infiintarile de firme ating noi recorduri

Citeste mai multe despre: pfa • srl • infiintare firma

In lunile februarie si martie din 2017 au fost infiintate 17.607 firme (SRL) in Romania, cu 8,3% mai multe decat in aceleasi doua luni ale anului trecut, cand fusesera infiintate 16.244 firme, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), intrepretate de REGnet.ro. Evolutia pentru lunile februarie si martie, in ultimii sase ani, poate fi usor de urmarit in graficul de mai jos.In ceea ce priveste infiintarile de PFA cresterea este de 19% in februarie si martie 2017, fata de aceleasi doua luni din 2016, la un total de 9.182 infiintari. Fata de 2016 se observa o crestere evidenta (+19%), insa infiintarile de PFA raman mai jos fata de toate lunile februarie si martie ale anilor anteriori."Cifrele din 2016 erau greu de batut in contextul in care anul trecut a doborat orice record anterior in privinta infiintarilor de SRL. Dar iata ca eliminarea multor taxe privind infiintarile si modificarile de firme a dat un nou imbold initiativei antreprenoriale din Romania", explica fondatorul REGnet.ro, Cristian Barcan.Din grafic se poate observa o tendinta clara a antreprenorilor romani de a opta pentru SRL, in detrimentul PFA, in contextul in care infiintarile de PFA erau mult mai apropiate ca valoare de SRL in anii 2015, 2014 si 2013, iar in 2012 chiar depaseau serios infiintarile de SRL.a prezentat influenta pe care o au turbulentele politice asupra initiativei antreprenoriale din Romania."Iata ca aceasta tendinta de scadere a infiintarilor de SRL si PFA observata la final de 2016 si inceput de 2017 a fost contracarata, de la 1 februarie, de eliminarea mai multor taxe pentru infiintari si modificari de firme", potrivit lui Cristian Barcan.In Romania au fost infiintate peste 2,8 milioane de afaceri din decembrie 1990 si pana in martie 2017, dintre care 1,32 milioane au fost radiate intre timp. Astfel, rata de supravietuire a unei afaceri in Romania este de 52,7%. Cu alte cuvinte, aproximativ 1 din 2 afaceri reusesc sa ramana in picioare in Romania, arata calculele REGnet.ro realizate pe baza datelor ONRC din ultimii 25 de ani. De asemenea, o analiza asupra sezonalitatii infiintarilor de SRL si PFA din Romania, realizata pe ultimii cinci ani, releva faptul ca primavara este anotimpul in care initiativa antreprenoriala cunoaste cel mai mare avant.REGnet.ro este un startup specializat in infiintarea si modificarea online a societatilor comerciale (SRL) si persoanelor fizice autorizate (PFA).