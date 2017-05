Dezvoltatorul roman de aplicatii Zitec se extinde la Brasov si cauta specialisti pentru a-si mari echipa

Citeste mai multe despre: brasov • zitec

Conform reprezentantilor Zitec, compania va inaugura oficial biroul din Brasov in aceasta vara, si se afla deja in plin proces de recrutare. Pentru a aplica pe pozitiile de incepatori, candidatii trebuie sa aiba cunostinte de baza in programare si sa cunoasca limba engleza.Cei care vizeaza job-uri la nivel middle si senior au nevoie de minim 2-3 ani de experienta in dezvoltare web. Printre job-urile Zitec disponibile in Brasov se numara PHP Software Engineer, Magento Developer, Front End Engineer, Software Tester, Quality Assurance Engineer, Project Manager."Brasov este primul oras din tara unde ne vom extinde echipa curenta de 130 de colegi din Bucuresti", a declarat Alexandru Lapusan, CEO si Fondator Zitec.In cadrul companiei se utilizeaza tehnologii de top, precum PHP (Symfony 2, Drupal, Magento), .NET & Sharepoint, Java, iOS, Android, Windows Phone, Backbone, React, Node.js, cu baze de date precum MySQL, SQLServer, PostgreSQL & NoSQL.Compania a inregistrat anul trecu afaceri de 4 milioane de euro.