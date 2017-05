Tranzactie pe piata europeana a startup-urilor: Prezi, cel mai faimos startup din Ungaria, cumpara firma letona Infogram. Povestea celor doua companii

Aceasta este prima companie pe care Prezi o achizitioneaza, iar valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica, noteaza eu-startups.com Fondata in 2012, in Letonia, Infogram a castigat o popularitate imensa in ultimii ani. Are peste 3 milioane de utilizatori, care a creat peste 5 milioane de infografice in ultimii ani, care au inregistrat peste 1,5 miliarde de vizualizari. Platforma ofera optiuni multiple de importare a datelor. Utilizatorii pot sa creeze harti, infografice sau tabele prin simpla uploadare a unui document cu datele pe care le doreste in infograficul respectiv, prin conectarea la diferite servicii cloud sau cu ajutor API-ului oferit de Infogram.Startup-ul a fost creat de Uldis Leiterts, Raimonds Kaze si Alise Semjonova Printre utilizatorii Infogr.am se numara publicatii precum: The Wall Street Journal, The Washington Post, Al Jazeera, Euronews etc. Compania are sedii atat la Riga, cat si in San Francisco, California.In urma cu doi ani, compania obtinea cea mai mare investitie primita vreodata de un startup din Letonia, de 1,34 de milioane de euro. Infogr.am anunta atunci ca are, lunar, peste 8 milioane de vizitatori unici, iar intre timp au lansat si o varianta cu plata a platformei, cu circa 1 milion de utilizatori care au platit pentru aproximativ 1,7 milioane de infografice. Principalii competitori ai Infogr.am sunt PictoChart si Tableau.Prezi este o firma lansata la Budapesta in urma cu 8 ani, timp in care a reusit sa aiba 85 de milioane de utilizatori in toata lumea si investitii de 71,5 milioane de dolari.Povestea Prezi a inceput cand Adam Somlai-Fischer, un tanar artist din Budapesta, si-a dat seama ca instalatiile complexe de design pe care voia sa le realizeze erau destul de greu de prezentat, ca proiecte, pe hartie, cu instrumentele liniare ale anilor 2000. Si a inceput sa realizeze prezentari care sa-l ajute sa-si puna ideile in context, in 3 pasi: imaginea intreaga, focalizare pe micile detalii, evidentierea relatiilor dintre elemente.In schema a intrat apoi Peter Halacsy, un IT-ist, profesor universitar, care l-a ajutat sa scoata un produs.In fine, pentru ca in afaceri totul trebuie sa ajunga la bani, celor doi li s-a alaturat Peter Arvai, un suedez cu parinti unguri, pentru ca in aprilie 2009 sa deschida impreuna Prezi. Arvai, care avea experienta in startupuri de tehnologie, a pitchuit ideea Prezi la TED Conference -cunoscutul eveniment nord-american de reflectie si discutie asupra tehnologiei si inovatiei, la care vin cei mai mari antreprenori din domeniu.Asa au aparut primele investitii, cu Accel Partners si Sunstone Capital ca investitori.Citeste si:

sursa foto: eu-startups.com

