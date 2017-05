Un startup romanesc lanseaza o platforma online de recrutare pentru domeniul medical

MEDIjobs Romania este o plaforma online dedicata exclusiv recrutarii in domeniul medical.Piata medicala din Romania prezinta anumite particularitati care fac din recrutarea in acest domeniu un proces adeseori ineficient. Pe de-o parte, posturile disponibile in spitalele publice nu sunt suficiente pentru toti medicii rezidenti care iau examenul de specialitate si obtin dreptul de a profesa. Pe de alta parte, in sistemul privat de sanatate, procesul de recrutare se poate amana pentru perioade foarte lungi, afectand calitatea serviciilor oferite catre pacienti, sustin fondatorii startup-ului.Recruiterii sau managerii medicali pot petrece pana la doi ani evaluand aplicanti la joburi ca, pana la urma, acestea sa devina niste CV-uri pierdute in dosare din cauza lipsei de timp si a altor resurse angrenate in proces.In acest context, MEDIjobs Romania a lansat serviciul All Stars, prin care companiile pot alege un specialist medical in numai 72 de ore, prin intermediul platformei www.medijobs.ro. Serviciul ofera angajatorilor din domeniul medical acces instant la o baza de date de candidati, ale caror profile scot in evidenta experienta si formarea lor profesionala.Platforma genereaza saptamanal liste noi de candidati, clasificati in functie de profesie si specialitate, conform cerintelor din piata pe care MEDIjobs le obtine direct de la companiile cu care colaboreaza. Profilele candidatilor includ informatii precum perspectivele de cariera ale acestora, asteptarile financiare si criterii ce tin de cultura angajatorului alaturi de care isi doresc sa faca performanta. Algoritmul platformei MEDIjobs retine aceste informatii si recomanda angajatorilor profilele candidatilor relevanti.Timp de 72 ore, in fiecare saptamana, angajatorii pot trimite oferte specialistilor medicali promovati in topul All Stars si, in functie de raspunsul acestora, pot programa interviurile pentru angajare. Tot procesul, de la alegerea si ofertarea unui candidat pana la programarea interviului se desfasoara exclusiv online.Scopul acestui nou serviciu este sa ofere recruiter-ilor siguranta ca analiza unui candidat a fost in prealabil realizata de un algoritm detaliat si rafinata de catre un specialist in recrutare medicala. In ceea ce priveste specialistii medicali, All Stars le ofera posibilitatea de a avea o perspectiva asupra ofertelor pietei intr-un mod transparent, rapid, fara a merge personal la multe interviuri. De asemenea, avantajul acestora este ca sunt promovati in mod gratuit, fara a li se dezvalui numele si fara a fi vizibili angajatorilor cu care colaboreaza in prezent, explica Catrinel Hagivreta, CEO si Co-Fondator al companiei MEDIjobs.Costurile de recrutare pentru o companie prin serviciul All Stars este unul fix, per candidat recrutat, si difera in functie de profesia acestuia.Pana in prezent, startup-ul a inregistrat 105 procese de recrutare initiate direct in platforma, pe site s-au inscris peste 11.100 de specialisti si mai mult de 540 companii din domeniul medical.