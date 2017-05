Snapchat, start-upul care a luat Bursa cu asalt, a pierdut un sfert din cotatie. Cate 1 miliard de dolari, pierdere pentru fondatori, la doua luni de la listare

Citeste si:

Fondatorii Snap, Evan Spiegel si Bobby Murphy, au pierdut fiecare peste 1 miliard de dolari dupa raportarea pentru prima oara a rezultatelor financiare, miercuri, care a dus la scaderea cotatiei actiunilor companiei cu 25%, transmite Bloomberg, citata de News.ro.Titlurile Snap au coborat pana la 17,12 dolari pe unitate, din cauza veniturilor sub asteptarile analistilor.Snap a anuntat ca aplicatia Snapchat a adaugat mai putini utilizatori decat a anticipat, iar compania are dificultati sa isi extinda audienta, in conditiile in care Facebook ofera servicii similare (intre care Instagram si WhatsApp) cu cele ale celor mai populare functii ale sale.Spiegel si Murphy aveau fiecare, averi nete de peste 5 miliarde de dolari, la inchiderea tranzactiilor de miercuri, potrivit indicelui Bloomberg al miliardarilor, dar acestea au scazut la 3,8 miliarde de dolari dupa anuntarea rezultatelor financiare.Numarul zilnic de utilizatori activi a urcat cu 36,1%, la 166 milioane de persoane, in primul trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa un avans de 47,7% intrimestrul patru si cel de 62,8% in trimestrul al treilea.Veniturile au urcat de aproape patru ori in termeni anuali, la 149,6 milioane de dolari, dar au fost sub estimarea medie a analistilor, de 158 de milioane de dolari.Snap s-a listat la bursa in martie, cu cea mai mare oferta publica initiala a unei companii americane de la debutul Facebook in 2012.Declinul titlurilor Snap reflecta pierderile consemnate de Facebook si Twitter dupa raportarea primelor rezultate financiare dupa listare. Actiunile Twitter au scazut atunci cu 24%, iar cele ale Facebook cu 11%, acestea fiind cele mai mari pierderi intr-o singura zi, pe bursa, ale celor doua companii.