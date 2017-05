Fermierii nu pot accesa, IPA online, serverul APIA pentru declaratiile suprafetelor agricole 

Totusi - se plang mai ales fermierii cultiva suprafete mai mici, de cateva sute de hectare -, in fiecare an, pe masura ce se apropie termenul limita, serverul pe care este gazduita aplicatia le da batai de cap.

Pe de alta parte functionarii le reproseaza fermierilor ca lasa digitizarea si completarea declaratiilor pe ultimele zile si, din cauza numarului mare de accesari intr-o perioada scurta, IPA Online se misca greu sau chiar devine nefunctional. In acest fel unii rateaza incadrarea in termenul limita.

La randul lor, fermierii se plang ca din lipsei cadastrului, la nivel national dar si pentru ca, periodic, autoritatile fac modificari in structura blocurilor fizice masuratorile lor nu se mai potrivesc cu ce au functionarii pe hartile oficiale. De aici, ar aparea, sustin fermierii, tot felul de erori si suprapuneri de suprafete din cauza carora au tot timpul probleme.

Joi dimineata, serverul IPA Online era nefunctional. Startupcafe.ro a incercat sa se conecteze la adresa https://lpis.apia.org.ro/, unde este gazduita aplicatia dar serverul nu putea fi accesat.Fermieri care s-au plans ca nu-si pot digitiza suprafetele si completa depune declaratiile care descriu, printre altele ce tipuri de culturi agricole lucreaza, spun ca aplicatia nu a functionat nici in cursul zilei de miercuri si nici noaptea de miercuri spre joi.Actualizare 1: La ora publicarii articolului IPA Online inca nu putea fi accesataCaptura de ecran. Incercare de accesare IPA Online la 09.50Termenul pana la care trebuie digitizate si declarate suprafetele este luni 15 mai 2017 dupa care fermierii risca penalizari. Potrivit unui ordin al Ministerului Agriculturii (MADR), fermierii pot incepe aceste raportari la 1 martie deci au, practic, la dispozitie, doua luni si jumatate. MADR sustine ca functionarii APIA si cei de la Directiile Judetene sunt pregatiti sa ii ajute pe fermierii care intampina probleme.IPA Online este aplicatia oficiala cu care APIA gestioneaza evidenta digitala a suprafetelor cultivate in Romania, pe baza carora fermierii primesc subventiile pentru culturile agricole.Fermierul primeste un cod numeric (ID) si o parola, se conecteaza in aplicatie si marcheaza digital (deseneaza, practic, sau incarca masuratori GPS) parcelele pe care le lucreza. Dupa ce o parcela este digitalizata, completeaza un formular in care trece, printre altele, suprafata, cat mai precis masurata si desenata, tipul culturii, codul parcelelor si al asa numitelor blocuri fizice, masurile de agromediu.Daca una dintre parcele se suprapune cu alta, de pe terenul lucrat de un fermier din vecinatate, aplicatia semnaleaza functionarilor APIA, cu rosu, suprapunerea si fermierii sunt invitati la sediile judetene ale institutiei pentru clarificari. La fel se intampla si daca suprafata digitizata nu corespunde cu cea declarata de fermier (se accepta, totusi, o mica marja de eroare).Daca, pe de alta parte, daca totul este in regula, declaratia se considera inchisa si pe baza ei fermierii pot cere de la stat subventiile. In fiecare an APIA dar si Curtea de Conturi fac controale in teren si verifica daca suprafetele declarate ca fiind cultivate sunt sau nu reale. Daca autoritatile descopera neconcordante cer fermierilor restituirea banilor.