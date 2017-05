Companie romaneasca vrea sa angajeze 100 de specialisti IT la Craiova

Divizia de la Craiova este condusa de Sorin Gavanescu si Serban Ionescu in calitate de Managing Partners, specialisti cu peste 12 ani experienta in domeniul IT.”Ne orientam spre deschiderea mai multor divizii Softelligence, care sa deserveasca in mod aplicat nevoile in crestere ale companiei. In perioada urmatoare, Softelligence Engineering va gestiona dezvoltarea si implementarea unor proiectelor software de anvergura, in special pentru clientii internationali, de la design si arhitectura software pana la lansare in productie si servicii post-implementare”, mentioneaza Teodor Blidarus, Managing Partner Softelligence.Pana la finalul anului 2018, Softelligence Engineering va angaja in Craiova 100 de specialisti IT, care lucra pentru clienti din Marea Britanie, Olanda, Irlanda, Germania si Statele Unite.Conform estimarilor companiei, piata craioveana a fortei de munca in domeniul IT este una matura, depasind in prezent 1.300 de specialisti.”Numarul programatorilor craioveni poate sa creasca constant in urmatorii ani printr-o buna colaborare cu universitatile locale de specialitate si o investitie sustinuta din partea firmelor IT in formarea tinerilor din licee si facultati. Cunoastem domeniul in care activam foarte bine si folosim tehnologii inovatoare. Tocmai de aceea oferim angajatilor Softelligence din Bucuresti si Craiova posibilitatea participarii la sesiuni de training de cel putin doua ori pe an pentru a deprinde in cel mai scurt timp cele mai noi practici. Fara specialisti care sa inteleaga atat domeniul tehnologic, cat si nevoile de business ale clientilor nostri nu putem avansa intr-un mediu atat de competitiv”, continua Teodor Blidarus.