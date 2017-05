Vrei o afacere in contabilitate? Sfaturi de la doi antreprenori romani de renume despre cum sa faci un business in acest domeniu

In acest context – daca as fi antreprenor cu o companie de contabilitate, mica, cu 3 angajati si circa 15 clienti m-as gandi cum as putea sa cresc cat mai repde. Eu mi-as da aproximativ trei ani de zile sa cresc firma, or, in caz contrar, as inchide-o si m-as apuca de altceva. Dar acesta este doar modelul meu, nu este rau nici sa ai o firma mica, dar profitabila si sa mergi asa mai departe.

M-as uita sa inteleg care este durerea cea mai mare a pietei. Cat de mare este piata si daca pot sa ies cu ceva, orice ar fi acel ceva, intr-o piata globala si as incerca in orice fel sa fortez o iesire, “o explozie” - sunt adeptul ideii ca cresteri foarte mari, foarte rapide, gestionate bine pot fi foarte profitabile.

As incerca sa fac o companie mare. Sa nu lucrez pe tehnologii invechite, sa dau solutii de business omanilor, sa incerc intr-un fel sau altul sa ies si in afara, in cat mai multe tari, sa imi creez propria tehnologie, eventual sa ma parteneriez cu cineva care dezvolta tehnlogie. As incerca sa fortez o crestere foarte mare, in principal cumva pe considerente tehnologice intrand in partenerat cu cineva care face o tehnlogie foarte buna.

In orice domeniu, la fel ca in cel al companiilor din contabilitate, exista firme mari si firme mici, companii cu o agilitate mai mare sau mai mica, care au “relatii” si care nu au asa ceva, monopoluri etc. Este un mediu de afaceri in care fiecare are intr-un fel sau altul un avantaj (un “unfair advantage”, intr-un sens pozitiv). Fiecare dintre companii trebuie sa se lupte sa isi constientizeze avantajul competitiv pe care il are – unele vor avea avantajul ca pot obtine mai rapid anumite raspunsuri, altele ca folosesc o tehnologie mai buna, alte companii pot avea avantajul ca sunt apropiate de potentiali clienti de o mare importanta, fiecare companie are sau ar trebui sa aiba un “unfair advantage”, despre care cei din jur ar trebui sa zica: 'ia uite, asta de aceea face un business bun'. Sa il constientizeze foarte bine si bazandu-se pe acest avantaj sa isi creasca business-ul.

Daca firma nu vor gandi inca de la inceput in acesti termeni: sa stii ca ai un unfair advantage si trebuie sa construiesti in jurul lui atunci mai bine te apuci de o alta firma si incerci sa cresti acolo unde simti ca ai acest avantaj, a mai declarat Radu Georgescu in cadrul unui eveniment organizat de SmartBill.



Este foarte important ca in calitate de contabil – eu le predau studentilor Contabilitate Manageriala – este bine sa ai ca fundament tot ce se invata la scoala si ca apoi sa il poti folosi in business-ul tau.

Daca vine un client si cere o oferta de contabilitate, foarte multi nu stiu sa puna intrebarile corecte potentialilor clienti, pentru a le putea face o oferta corecta.

pentru a le putea face o oferta corecta. Foarte multe firme se pozitioneaza gresit inca de la inceput. Nu cereti pe serviciile voastre mai putin decat valoreaza. Nu acceptati sa coborati stacheta si sa va multumiti cu preturi mici. Trebuie sa va respectati munca.

Cum calculati cost driver-ul? Unii il calculeaza in functie de timpul alocat, altii in functie de numarul de documente, dar trebuie sa stiti exact cat va costa toatea acesta. Eu, in firma mea, il calculez in functie de ora, stiu cat costa timpul fiecarui angajat in parte si asa stiu ce oferte pot sa le fac clientilor. Ori ma intreb cat ma costa sa procesez un anumit document? Ma costa 0,1 lei, atunci pretul meu va fi de 0,2 lei pentru ca nu este normal sa pierzi bani doar ca sa te afli in piata. Daca vei face o oferta foarte mica vei ajunge sa nu iti mai permiti sa-ti platesti angajatii, sa mai faci training-uri etc. Drept urmar trebuie sa tii nivelul ridicat ca lumea cand vine la tine sa stie ca esti bun, nu ca esti ieftin.

Toate aceste lucruri se intampla si din cauza faptului ca sunt foarte multi contabili, probabili barierele de intrare in profesie sunt destul de jos. Dar, daca ne raportam la numarul de societati vedem ca nevoia de specialisti in piata exista. Datele arata ca, in prezent, este aproximativ 1 contabil la 10 firme, un raport decent. Dar din pacate pe langa aceasta piata exista si piata neagra.

Chiar daca recunoaste ca nu stie foarte bine ce inseamna sa dezvolti un business strict in domeniul contabilitatii, dar vasta experiente de antreprenor l-ar ajuta sa se adapteze rapid chiar si acestui domeniu, Radu Georgescu a expus care sunt criteriile de care ar trebui sa tine cont cei care vor sa isi faca o afacere in contabilitate. Iata cum ar incepe cum ar incepe el un astfel de business:Revenind la importanta tehnlogiei, Marcel Vulpoi subliniza ca in urmatorii ani nu va mai exista nicio ramura a contabilitatii care sa nu depinda de acest domeniu: In urmatorii 5 ani introducerea notelor contabile de mana va fi o chestiune desueta.Cat despre ce inseamna sa lansezi o afacere in contabilitate fondatorul VTM spune:este doctor in economie si fondator al uneia dintre cele mai mari firme de contabilitate cu capital integral romanesc, Vulpoi & Toader Managemen, companie cu afaceri peste 1,7 milioane de euro in 2015 si cu un numar mediu de 55 de angajati, potrivit datelor Ministerului de Finante.este fondatorul fondului de investitii Gecad Ventures, prin care a investit in startup-uri locale precum Vector Watch, producator de ceasuri inteligente si Smart Bill, cel mai important furnizor local de servicii SaaS (software as a service) pentru facturare si contabilitate. El este cunoscut ca fondator al unor importante companii si grupuri de firme. Radu Georgescu a fondat in urma cu 25 ani GECAD Group, prin care a facut de-a lungul celor peste doua decenii cateva exituri importante, precum vanzarea software-ului antivurus RAV (in 2003), catre Microsoft, in 2010, prin vanzarea companiei ePayment (cunoscuta azi sub numele PayU Romania) catre grupul Naspers, a urmat apoi Axigen (furnizorul de tehnologie în domeniul comunicarii prin email, achizitionat de un grup de antreprenori romani), iar in 2013, vanzarea furnizorului de solutii si servicii pentru distributia electronica de software, Avangate catre fondul american de investitii Francisco Partners.