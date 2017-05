Cat de mult folosesc tinerii romani economia de tip sharing si cea circulara – afaceri precum Uber sau Airbnb si site-urile cu produse la mana a doua

Citeste mai multe despre: uber

Conceptul de sharing devine atat de atragator incat in alte tari s-a dezvoltat in multe alte categorii de servicii, ca de exemplu: AirDnD care inseamna sa imparti cina cu alte persoane in conditiile in care gatesti mai mult.Discutand cu milenarii romani, 15-34 de ani, se pare ca aceste business-uri care includ ideea de sharing sunt sustinute de o mentalitate intalnita din ce in ce mai des, si anume aceea de a folosi inteligent bunurile/serviciile pe care le ai la dispozitie.Studiul realizat de Exact si Wave Tree0 arata ca tinerii romani incep sa se raporteze din ce in ce mai mult la genul acesta de concept, incepand sa foloseasca produse, servicii folosite anterior sau puse la dispozitie de altii. Daca folosirea casei, masinii altora cu imprumut este un comportament din ce in ce mai intalnit printre tineri (exemplu Uber, Airbnb), atunci cand vine vorba de a pune ei la dipozitie bunurile lor, reticentele sunt mai mari. Tinerii imprumuta inca de la generatiile anterioare ideea de a fi proprietar: de a avea casa ta, masina ta, toate aceste bunuri avand o incarcatura emotionala mare, fiind indicatori ai statusului si ai succesului personal si de aceea, cu greu pot fi puse la dispozitia altora.Deschiderea catre economia de tip sharing la tineri este cu atat mai mare cu cat veniturile si nivelul de educatie sunt mai mari. Aceasta deoarece odata cu cresterea statusului social, apare si un nivel mai mare de expunere la aceste concepte in alte tari, culturi: tinerii experimenteaza mai mult, considera experientele mai importante decat bunurile materiale detinute. Din discutiile cu tinerii reiese ca legatura emotionala cu propriile bunuri se diminueaza cu cat creste statusul social (educatie si venit).42% dintre tinerii din Bucuresti au calatorit cu Uber, facand cunostinta cu aceasta solutie de transport datorita recomandarile prietenilor - o modalitate de promovare folosita foarte mult de tineri -si de asemenea, alte stiri pe care le-au accesat online. Aceasta solutie de ride sharing este atragatoare prin: sistemul online elegant si transparent de plata: “Primesc email cu traseul, cu detaliile calatoriei, evaluare sofer si stiu de la inceput cat o sa coste cursa in functie de cat e de aglomerat”, serviciu bun cu clientii si de asemenea, expunerea la trendurilor din exterior.Desi putin cunoscut, avem totusi 7% dintre tinerii 15-34 ani din Romania care au folosit serviciul Airbnb. Folosesc acest serviciu mai ales cei care isi planifica mai multe vacante pe an, preferand acest sistem deoarece isi pot eficientiza bugetul alocat calatoriilor. Cei care isi planifica doar o vacanta pe an, prefera agentiile de turism traditionale deoarece considera acest eveniment foarte important si nu au incredere ca pot alege pe cont propriu cea mai buna solutie pentru vacanta.“Asadar, conceptul acesta de economie de sharing este inteles si aplicat mai mult de tinerii care au un anumit statut social, in sensul ca au un nivel de venituri, educatie si prin urmare, de expunere la ce se intampla in alte tari mai ridicat decat tinerii care au un venit mediu si experimenteaza mai putin. Cu alte cuvinte, cu cat avem mai mult, cu atat ne dorim mai putin, preferand experientele si de asemenea, sa folosim eficient bunurile , impartindu-le si cu alte persoane”, declara Lacramioara Loghin, Managing Director la Exact.64% dintre tinerii din Bucuresti au apelat in ultimul an cel putin o data la un site specializat pentru a vinde sau a cumpara bunuri folosite.Site-urile pentru produse la mana a doua sunt percepute ca o solutie rapida si eficienta de achizitii “destepte”. Rapiditatea vine din accesul la un produs de ultima generatie la mana a doua, chiar daca exista anumite limitari financiare: “Ce rost are sa cumpar un model mai vechi dar nou, din magazine, cand pot sa cumpar ultimul model la acelasi pret, doar putin folosit de altcineva?” Cu atat mai mult cu cat, gadget-urile sunt cel mai frecvent mentionate ca fiind achizitionate de pe aceste site-uri.De asemenea, tinerii tin din ce in ce mai mult cont de valoarea pe care produsul pe care il achizitioneaza o poate avea in eventualitatea unei vanzari ulterioare: “Normal ca atunci cand imi cumpar un telefon ma gandesc ca o sa-l si vand la un moment dat, doar nu o sa-l arunc sau sa-l folosesc pana nu mai merge deloc. O sa-l vand in momentul in care apare pe radarul meu un model mai nou pe care sa mi-l doresc.Ambele tendinte, atat economia de tip sharing (a-ti pune la dispozitie bunurile pentru a fi folosite de altii contra-cost) cat si economia circulara (a vinde/cumpara bunuri folosite) sunt tendinte sustinute din ce in ce mai mult si la tinerii din Romania, tineri la care intalnim din ce in ce mai mult conceptia ca progresul nu este despre a consuma mai mult ci despre a consuma mai destept (72% sunt de acord cu acest lucru). Chiar daca simtul proprietatii este inca ridicat.Datele au fost obtinute folosind un mix de metodologii de cercetare: un studiu calitativ de tip comunitate online, urmat de un studiu cantitativ pe targetul 15-34 de ani din Bucuresti.Studiu calitativ si cantitativ a fost realizat în luna aprilie 2017, 200 de respondenti din Bucuresti. Studiul a fost realizat intr-o comunitate online de research avand ca target Millennials (15-34 de ani).