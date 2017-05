Un tanar antreprenor roman lanseaza un soft de management pentru IMM, dupa investitii de 50.000 euro

Absolvent al unui MBA la Londra in anul 2015, Iulian Margeloiu s-a intors in tara pentru a infiinta un start-up orientat pe outsourcing si dezvoltare de aplicatii mobile. El este absolvent al Facultatii de Cibernetica din cadrul ASE Bucuresti si al Cass Business School, University of London. Este onsultant in cadrul Hertz UK si Grow Movement UK si, totodata, fondator si product manager la Sniperlab.Motivat de experienta castigata in colaborarea cu clienti externi, dar si rata mica de utilizarea a solutiilor de business pe piata locala, in 2016 el a inceput dezvoltarea unei solutii CRM bazata pe un concept propriu. Un an mai tarziu a reusit lansarea unui nou startup, ProfiCRM, care aduce pe piata un software de tip CRM (customer relationship management) - o solutie de tip software as a service (SaaS), adica care utilizatorii platesc un abonament lunar, fara alte costuri de instalare sau implementare.Valoare de pornire pentru versiunea standard a solutiei este de 10 euro/luna, insa pentru a stimula interesul antreprenorilor pentru CRM, mai multe module ale aplicatiei sunt gratuite.Aplicatia are deja 100 de utilizatori, iar Iulian Margeloiu isi propune sa ajunga pe break-even pana la finele anului."Din cauza preturilor mari, companiile romanesti mici nu au acces rapid la solutii pentru imbunatatirea relatiilor cu clientii si a vanzarilor. Am evaluat numeroase produse disponibile pe piata, insa fie sunt greu de folosit, sau nu sunt adaptate pentru mobil, fie sunt prea scumpe pentru o firma mica", spune Iulian Margeloiu, fondatorul ProfiCRM.Solutia stimuleaza lucrul in echipa si ofera acces la toate informatiile despre clienti precum si istoricul relatiilor cu acestia: detalii despre contacte, taskuri si oportunitati, oferte, facturi si comenzi etc. Datele sunt stocate in cloud, intr-un mod securizat iar aplicatia poate fi accesata atat de pe PC cat si de pe dispozitive mobile fiind construita modern, responsive, a mai explicat antreprenorul.De asemenea, compania urmeaza sa lanseze, in lunile urmatoare, aplicatia in varianta mobile pentru iOS si Android. Cele mai multe module din aplicatie pot fi folosite gratuit pentru un timp nelimitat, iar planurile premium incep de la 10 EUR/utilizator/luna, cu o perioada de testare de 30 de zile.