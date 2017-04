O treime dintre firmele romanesti au printre sefi cel putin o femeie

Citeste mai multe despre: afaceri • femei

"Oamenii au incredere in oameni mai mult decat in companii, iar brandingul personal reprezinta avantajul competitiv care iti duce afacerea la profit. Succesul durabil se cladeste pe autenticitate personala si pe imaginea de profesionist pe o anumita nisa. E printre putinele lucruri care fac diferenta intr-o piata extrem de aglomerata", a declarat Mihaela Raluca Tudor, antreprenor.Orice afacere are ca scop obtinerea profitului, atrage atentia Octavian Badescu, unul dintre cei mai dinamici antreprenori romani."Scopul oricarei activitati economice este maximizarea profitului, asa scrie si in manuale. Ori cine are interes sa ai tu profit? Nimeni, in afara de tine. Lumea inseamna si batalie pe resurse, iar un antreprenor trebuie sa fie un om puternic pentru a reusi sa domine restul fortelor care in mod normal isi urmaresc propriul interes", a precizat omul de afaceri Octavian Badescu.Business-ul feminin are o caracteristica aparte: se face cu suflet si pasiune. In centrul lui se afla oamenii, a mai adaugat fondatoarea Elite Business Woman."Cred foarte mult in puterea afacerilor create de femeile din Romania. Succesul romancelor este atat de mare, incat acestea s-au unit intr-o comunitate nationala, care inglobeaza peste 6.000 de femei de afaceri, care sustin economia Romaniei", explica Bianca Tudor.