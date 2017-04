Comisia Europeana respinge eventuale restrictionari ale serviciilor tip Uber sau Airbnb si indruma tinerii antreprenori catre afacerile colaborative

Citeste mai multe despre: comisia europeana • airbnb • uber

Intrebat ce parere are despre servicii precum Uber, oficialul european a spus ca isi exprima sustinerea pentru economia colaborativa, segment din care face parte si Uber, deoarece aduce inovatie.", a declarat Ansip, citat de News.ro.", a completat vicepresedintele Comisiei Europene.Oficialul european a avertizat ca o mare provocare este lipsa de incredere, motiv pentru care Comisia Europeana vrea sa creeze un mediu in care sa stimuleze increderea intre oameni.Comisarul european considera ca trebuie discutat modul de impozitare a acestor servicii, dar acest lucru nu inseamna ca ar trebui ca aceste servicii sa fie interzise.Legat de amploarea acestui fenomen, vicepresedintele Comisiei Europene a dat exemplul Japoniei, tara care a luat in calcul servicii de cazare de la Airbnb sau serviciile de transport ocazional de persoane de la Uber pentru elaborarea strategiei pentru Jocurilor Olimpice pe care le va organiza in 2020.sunt doua exemple de afaceri bazate pe economia colaborativa - sharing economy -, in care populatia isi foloseste in comun masinile persoanle sau locuintele in schimbul unor sume de bani, prin intermediul unor aplicatii de internet.Uber este o companie care ofera servicii de ride sharing in toata lumea. In Romania, compania ofera service in Bucuresti, Cluj, Brasov si Timisoara, arata News.ro.Ca si in alte regiuni ale lumii, Uber nu a scapat nici in Romania de acuzatiile de concurenta nelegala.In acest context, aproximativ 800 de transportatori, majoritatea taximetristi, au protestat miercuri in fata Guvernului fata de ceea ce ei numesc pirateria din domeniul transportului de persoane, desfasurata in special prin platforma Uber.O delegatie a transportatorilor a fost primita la Guvern de ministrul Consultarii Publice si al Dialogului Social, Gabriel Petrea, iar apoi o parte a transportatorilor au inceput sa plece, dupa ce ar fi ajuns la un acord cu Guvernul privind promovarea Ordonantei de Urgenta (OUG) pentru modificarea a doua articole de lege care sanctioneaza activitatea neautorizata de transport.Ulterior, reprezentantii Uber Romania au anuntat ca au primit asigurari de la ministrii cu care s-au intalnit joi ca modificarile aduse legii taximetriei nu vor afecta in nicio masura serviciul Uber si nici soferii parteneri.Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, cu privire la nemultumirile taximestrilor, ca intelege ca exista lucruri care nu sunt reglementate, ce trebuie rezolvate, insa nu prin incalcarea drepturilor altora, fiind nevoie de o dezbatere publica si un proiect de lege in acest sens, nu de OUG. El a precizat ca "in niciun caz" nu va fi emisa OUG.