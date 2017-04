Studiu: 3% dintre companiile din Romania au impact asupra economiei, iar jumatate din ele sunt in dificultate - numarul de angajati, in scadere si tot mai multe datorii

Toate acestea, in contextul in care Romania nu este capabila sa genereze suficienti antreprenori noi incat sa compenseze dezechilibrul din business-ul romanesc, mai arata analiza CITR Group.Studiul releva ca, de cel putin trei ani, asistam la un paradox al economiei romanesti: in ciuda celei mari mari rate de crestere din Europa, domeniul insolventei ramane foarte activ si tumultuos. Doar in 2016, datoriile totale ale celor 314 companii analizate si intrate in insolventa au fost de 2,4 miliarde de euro, ceea ce echivaleaza cu aproximativ 1,5% din PIB. La nivel numeric, raportul companii sanatoase versus companii cu probleme (aflate in diferite stadii de dificultate) este aproape egal.Desi cele 19.564 de companii de impact reprezinta doar 3% din totalul societatilor din Romania, ele genereaza 68% din cifra de afaceri cumulata la nivel national si angajeaza 41% din forta de munca existenta in Romania.Aproximativ 36% din companiile de impact au profitabilitatea cuprinsa intre 0% - 5%, un nivel mult prea mic pentru a sustine grade de indatorare de peste 70%. Cu toate acestea, 39% dintre companiile cu profitabilitatea la acest nivel redus au o indatorare de 70 - 100%.Piramida companiilor de impact are la baza un numar ridicat de firme cu active mai mari de un milion euro, dar pana in 10 milioane de euro. Acest nivel concentreaza si cel mai mare numar de angajati din randul companiilor de impact. In acelasi timp, varful piramidei contine un numar redus de firme, fiecare cu active de peste 50 de milioane de euro, dar, cumulat, aceasta clasa detine cele mai mari active, cele mai mari datorii si, de asemenea, inregistreaza cele mai mari vanzari.Potrivit studiului CITR Group, companiile de impact au fost impartite in finantabile, restructurabile si insolvabile. Numarul celor dintai a crescut, urmatoarele au scazut, iar cele insolvabile aproape s-au injumatatit.O analiza a categoriei companiilor finantabile demonstreaza ca a fost principala castigatoare a ultimilor ani. Perioada de dificultate a fost folosita drept oportunitate de crestere si de consolidare, aceste companii continuand sa reprezinte locomotiva economiei romanesti. Insa, conform studiului, companii sanatoase din punct de vedere al indicatorilor la un moment dat pot ajunge ca anul urmator sa intre in stare de dificultate sau chiar in insolventa. Motivele pot fi multiple: de la decizii manageriale gresite, la modificari structurale neprevazute ale conditiilor de piata sau ale legislatiei in vigoare.Cat despre companiile restructurabile, per ansamblu, ele isi imbunatatesc indicatorii, dar se diminueaza ca numar, genereaza o cifra de afaceri mai mare si cresc productivitatea angajatilor. Din punct de vedere al rezultatului net insa, contribuie cu mai putin la profitul net consolidat al companiilor de impact.Problema lor majora consta intr-un grad de indatorare ridicat si lichiditate redusa. Firmele restructurabile sunt concentrate in intervalul de indatorare 70% - 100% - aceasta concentrare este exprimata atat cantitativ (aproximativ trei sferturi din numarul lor), cat si ca valoare a cifrei de afaceri, a activelor totale si a datoriilor.In aceeasi perioada, numarul companiilor insolvabile s-a redus, insa reducerea nu este calitativa si nu reflecta insanatosirea lor; indicatorii firmelor in insolventa iminenta se degradeaza continuu in perioada analizata. Aceasta categorie este caracterizata de o rata a pierderii nete ridicate in crestere accentuata in 2015 fata de anii precedenti (-21% pierdere neta in 2015, fata de 13% pierdere neta in 2014 si 12% in 2013), rentabilitate negativa a activelor si o incasare la peste un an de zile a creantelor in 2015. Toate acestea determina mentinerea unor stocuri reduse si o productivitate a angajatilor la sub jumatate din productivitatea angajatilor celorlate clase de companii.Pentru realizarea studiului CITR a luat in calcul raportarile financiare de sfarsit de an. In studiu au fost incluse companii care au active totale de peste un milion de euro si nu se afla in insolventa. Analiza include si companii detinute de stat, insa exclude organizatii neguvernamentale, banci, societati de asigurari, societati de brokeraj si fonduri de pensii, ale caror situatii financiare sunt diferite de celelalte companii.