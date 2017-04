INFOGRAFIC Care este rata de supravietuire a unei afaceri in Romania si care sunt perioadele din an cele mai aglomerate, cand isi fac romanii firme

In Romania au fost infiintate 2,8 milioane de afaceri din decembrie 1990 si pana in februarie 2017, dintre care 1,32 milioane au fost radiate intre timp. Astfel,Cu alte cuvinte, aproximativ 1 din 2 afaceri reuseste sa ramana in picioare in Romania, arata calculele REGnet.ro realizate pe baza datelor ONRC din ultimii 25 de ani.O analiza asupra sezonalitatii infiintarilor de SRL si PFA din Romania, realizata pe ultimii cinci ani, releva faptul ca primavara este anotimpul in care initiativa antreprenoriala cunoaste cel mai mare avant.pentru SRL (20.747 infiintari), respectiv in primavara lui 2012 pentru PFA (17.083 infiintari). Cifrele detaliate se gasesc in Anexa 1 si Anexa 2 la acest comunicat.In mod traditional (cu cateva exceptii), trimestrul intai (T1) este trimestrul in care sunt infiintate cele mai multe SRL si PFA in Romania (in decursul unui an).Tendinta in ceea ce priveste infiintarile de SRL este in crestere la nivel de tara, reiese din datele anuale ONRC pe ultimii cinci ani, interpretate de REGnet.ro. Pe de alta parte, infiintari de PFA manifesta o puternica tendinta de scadere, avand in vedere acelasi interval analizat. Este de asteptat ca interesul pentru anfiintarile de PFA sa scada si mai mult in 2017, date fiind modificarile preconizate in ceea ce priveste contributiile.Cumulat, infiintarile de SRL si PFA din Romania – deci initiativa antreprenoriala – se afla in acest moment intr-un moment de regres puternic. Un total de 105.982 SRL si PFA au fost infiintate in 2016. In istoria recenta a Romaniei doar anul 2014 a fost mai slab (101.627 infiintari), iar anul de maxim a fost 2005, cu 159.464 infiintari de SRL si PFA. Si in anii 2006, 2007 si 2008 cifrele au fost sus, iar apoi a venit criza economica.In ceea ce priveste modificarile de SRL si PFA, tendinta este de crestere in ultimii ani. Primavara (lunile martie, aprilie, mai) sunt modificate cele mai multe SRL si PFA in Romania, asa cum se intampla si cu infiintarile de SRL si PFA. De asemenea, T1 este, de regula, trimestrul cu cele mai multe operatiuni.REGnet.ro este o firma specializata in infiintarea si modificarea online a societatilor comerciale (SRL) si persoanelor fizice autorizate (PFA).