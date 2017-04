Pierderile firmelor private din Romania, la nivel maxim istoric (studiu)

Din analiza Coface, realizata pe baza datelor furnizate de Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI), in primul trimestru al anului curent s-au deschis 1.753 de proceduri noi de insolventa, in scadere cu aproximativ 22% fata de aceeasi perioada a anului anterior, cand s-au deschis 2.237 insolvente.In sectorul constructiilor, productivitatea scazuta, coroborata cu problemele financiare intampinate de catre companiile active, face ca acest sector sa inregistreze cea mai ridicata rata a creditelor neperformante in portofoliul creditelor bancare, in baza calculelor publicate de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) in luna septembrie 2016.Fabricarea produselor textile este sectorul care inregistreaza cel mai ridicat numar al insolventelor, raportat la firmele active pentru al treilea an consecutiv, potrivit datelor publicate de Coface."Aproximativ 16% dintre companiile care activeaza in acest sector intra in insolventa in fiecare an si aproximativ 90% dintre acestea intra in faliment in maxim doi ani. Desi acest sector genereaza doar 4,5% din totalul companiilor insolvente la nivel national, aproximativ 13% din locurile de munca pierdute din cauza acestui fenoment provin din acest sector", se arata in studiu.Pe ansamblu, dinamica pierderilor este determinata in principal de intrarea in insolventa a unor companii foarte mari, care se regasesc cu precadere in sectoare precum fabricarea si furnizarea energiei electrice si constructii, unde dimensiunea financiara primeaza, sau fabricarea produselor textile, unde dimensiunea sociala conteaza cel mai mult.