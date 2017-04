Cum impaci ideea de slow food cu vanzarile online. Povestea a trei restaurante de renume care imbina cele doua concepte

Citeste mai multe despre: zexe • switcheat • barrio • caserola

Ideea de slow food a aparut ca o alternativa a fast-food-ului si implica, printre altele, o mancare ce are nevoie de mai mult timp de gatire, retete traditionale sau speciale si are o mare importanta si felul in care este arajata mancare in farfurie, cum e aranjata masa sau cat de primitor este locul in care mananci pentru ca acest concept sa fie complet.I-am intrebat pe cei trei antreprenori cum impaca acest concept cu vanzarea preparatelor din meniurile restaurantelor prin intermediul unei platforme online.Ionut Ionita, unul dintre proprietarii Barrio by Embassy, spune ca de doua luni de cand colaboreaza cu platforma de vanzare online Caserola.ro a inceput sa rezolve problema vanzarilor scazute de la orele pranzului.“De doua luni colaboram cu Caserola. In februarie 6% din vanzari au fost prin aceasta platforma, iar in martie spre 8%. Ce este foarte important pentru mine ca pana in ora 5 a crescut numarul de bonuri cu circa 40%, drept urmare ce vindem prin online sunt in cea mai mare parte pentru mesele de pranz. Jumatate din problema “praznului” este rezolvata, daca reusesc sa cresc aceasta parte cu inca 50% am rezolvat problema cu pranzul, cauzata in mare masura de lipsa locurilor de parcare din zona. Vrem ca pana la mijlocul anului sa ajungem la 20%”. explica Ionut Ionita.In ceea ce priveste profilul clientilor care vin la Barrio si al celor care isi comanda online mancarea din mendiul restaurantului, el spune ca cele doua se spurapun: Din cate intuiesc majoritatea clientilor sunt corporate, care vor sa manance bine si la pranz. Clientul Barrio este cu venituri putin peste medii.Restaurantul functionaza intr-un loc incarcat de istorie, fosta resedinta a familiei aristocrate, Catargiu. “Oamenii care trec pe aici s-ar putea simti striviti de aspectul casei si au tendinta sa zica < > si nici macar sa nu ajunga sa guste din preparatele noastre, ca avem preturi accesibile sau sa vada ca avem promotii la pranz, iar in acest caz online-ul ne ajuta enorm. Trebuie sa existi pe partea de online orice afacere ai avea”, spune Ionita.El este actionar al restaurantului de scurta vreme. Vine din mediul corporatist, iar acesta era unul dintre locurile preferate in care ii placea sa ia masa cu familia si prietenii. La un moment dat i-a venit ideea sa -si investeasca banii aici, dar conditia celorlalti patru actionari a fost sa vina si cu implicarea in managementul restaurantului. “Atunci n-am inteles de ce aceasta conditie, abia la putina vreme am reusit sa iau decizia de a renunta la cariera in corporatie si de a veni aici.Restaurantul a fost deschis in 2012, dupa o investitie de peste 150.000 de euro si are o capacitate de circa 150 de locuri.In topul celor mai vanzute produse prin comenzi online, din meniul Barrio, sunt: fructele de mare, snitelul de pui si Tiramisu.foto: Facebook/BarrioZexe, unul dintre cele mai longevive restaurante din Bucuresti, a vandut prin intermediul platformei online mancare de, anul trecut. Cele mai comandate bucate traditionale din meniul resturantului au fost: Chiftelute Zexe, Ciorba de perisoare, Mititei Zexe si Tocanita de vitel, potrivit Caserola.ro Povestea restaurantului a inceput in 1998, fondat de Amalia Consulea si sotul ei. “Sunt 19 ani de atunci si am facut tot ce se putea face in aceasta industrie, de la contabilitate, la bucatarie, gatit”, povesteste antreprenoarea. A lucrat atat cu bucatari de moda veche, cat si cu chefi ai bucatariei moderne, dar in cele din urma a hotarat sa creeze ea un meniu asa cum si-l doreste si a scris retele in asa fel incat “oricine sa poata face mancarea respectiva”.Din 2009 pana in 2011, Zexe a traversat o perioada foarte dificila, mai spune Amaliza Consulea, “pentru ca ne-am dat seama ca succesul din '98 nu inseamna succesul din 2009 sau din 2010, ca oamenii au inceput sa ne uite si eram aproape de punctul de a renunta. Pana la urma in noiembrie 2011 am reusit sa rezistam atat datorita perseverentei noastre, cat si datorita lui Andrei Plesu, care este un client fidel al nostru. Ne-a facut o recenzie, publicata in Dinlema Veche care ne-a ajutat foarte mult”. Articolul apare acum pe ultima pagina a fiecarui meniu din restaurant.“Cred in slow food si cred ca ar trebui sa invatam sa mancam bine pentru ca noi romanii avem o bucatarie foarte buna. Cred ca putem influenta gustul romanilor. Sunt multe lucruri care s-au uitat, dar avem datoria morala sa le readucem in istoria gustului si sa ii ajutam si pe cei tineri sa cunoasca bucataria de altadata.Inca din 2012 se cochetau cu ideea de a face si livrari. “Nu stiam exact cum, ne gandeam ca implica foarte multe costuri si ne era teama ca oamenii nu sunt profesionisti.” Dar, au acceptat sa se bazeze pe o firma care sa le gestioneze acest serviciu.“Si se pare ca am facut alegerea buna pentru ca vedem ca se imbina partea de slowfood si cu online-ul. Clientii nu trebuie sa vina neaparat la noi sa manance”, spune antreprenoarea.Recunoaste ca nu i-a placut foarte mult ideea de a renunta la parte de aspect, care se pierde odata ce mancare ajunge in caserola, dar, spune, pe de alta parte, ca in cele din urma gustul valoareaza mai mult si are cea mai mare importanta. “Pana la urma frumosul mancarii poate sa vina din miros si din gust”.foto: Facebook/ZexeAnul trecut intregul grup Zexe, care include 3 restaurante si un salon de evenimente, a inregistrat o cifra de afaceri de aproape 3 milioane de euro.Pentru acest an antreprenoarea isi propune sa continue investitiile in restaurante: “Vrem sa incercam sa deschidem si in centrul vechi al Capitalei un restaurant. Acolo nu sunt clientii nostri obisnuiti, cei care vin aici la Zexe si astfel vrem sa targetam si alta categorie de clienti”.Costurile difera, bineinteles, in functie de dimensiunea restaurantului, de specificul sau, de zona, dar cu aproximatie, sa pornesti de la zero o astfel de afacere ai nevoie de circa 250.000 si 300.000 de euro pentru un restaurant cu 120-150 de locuri – a precizat antreprenoarea.Switch.Eat, unul dintre primele bistrouri din Bucuresti care a mizat pe burgerii gourmet si in scurt timp pariul s-a dovedit a fi castigator, vinde prin intermediul platformei online mancare de circa 5.000 de euro pe luna, ceea ce insemana cam 8%-10% din incasarile totale.“Vindem burgeri gourmet, o zona de bistro, usor diferita de cea de slow-food, dar departe de cea de fastfood”, tine sa sublinieze unul dintre fondatorii bistroului, Adrian State.“Cat despre profilul clientului din online este acelasi cu al celui care vin in restaurant – media de varsta, circa 30 de ani, cu venituri medii spre mari si care in gneral lucreaza in corporatii. Comenzile online vin in cea mai mare parte de la clientii nostri, la orele pranzului, cand sunt la birou. Impactul vizual conteaza mai mult prima data, dupa care clientii sunt mai interesati de gust. Si oricum, burgerul arata bine si in caserola. Foarte important ramane, insa, ca produsul sa ajuga cald la clienti, spune”, mai spune el, tinand sa mentioneze ca vanzarile prin online raman constante si in weekend, cand numarul comenzilor este mai mic, dar valoare lor este mai mare.Switch.Eat s-a deschis in noiembrie 2014, dupa o investitie initiala de 60.000 de euro. Bistrou-ul are o capacitate de circa 90 de locuri. “A contat foarte mult sa gasim si un loc frumos. Are si casa (in care functioneaza bistroul) meritul ei, are ceva mai aparate si e important ca inainte au mai functinat restaurante aici”, sustine antreprenorul. In afacere sunt implicati trei asociati, care isi doreau de multa vreme un loc cu burgeri si au lansat aceasta afacere cu scurta vreme inainte ca acest gen de mancare sa capete o pupularitate mare si la noi in Romania, chiar mai mare decat pizza, cel putin in ultimii doi ani.“Am fost printre primii care am introdus in meniu burgerii gourmet. Nu pot sa spun ca am atincipat neaparat acest trend, dar avand in vedere ca ne ocupam de eveniemnte inca din 2010, am vazut care era cerera publicului tanar, care mege la concerte si fistivaluri, intre timp a aparut o intreaga nebunie, aproape totate restaurantele au cel putin un tip de burger in meniu”, spune Adrian State.Anul trecut Switch.Eat a inregistrat o cifra de afaceri de circa 450.000 de euro.Restaurantul a inregistrat constant cresteri in vanzare, dar in martie 2015 am avut un boom, datorat unei postari a unui blogger care a scris despre burgerii de aici.Adrian nu este nou in industrie, a mai avut investitii intr-un club, iar din 2010 are o firma de coordonare catering pentru evenimente. Iar cea mai mare provocare in aceasta zona este capitalul uman, lucru subliniat si de ceilalti doi antreprnori ca fiind o mare problema in HoReCa.“Cat despre trendurile in materie de mancare, pe zona aceasta de bistro, toata nebunia cu burgerii mai tine aproximativ 3 ani, iar in viitor un alt produs vedeta va fi hotdogul. Au aparut deja cateva locuri care au hotdog gourmet in meniu”, mai spune Adrian State.fotp: Facebook/Swithc.Eat