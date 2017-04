Top tendinte in recrutare: Tot mai putini candidati. Ce buget au companiile pentru a-si cauta angajati

68,47% dintre companii au o pagina de cariere, iar procesul de aplicare dureaza aproximativ 5 minute in aproape 63% dintre cazuri

71,59% dintre candidati folosesc un smartphone sau alt dispozitiv mobil atunci cand cauta un job, insa doar 54,5% aplica de pe un astfel de device

55,8% dintre companii au un buget de recrutare clar stabilit, iar in cazul a 62,9% bugetul este de maximum 1.300 euro

pierderea interesului dupa lipsa de feedback din partea companiilor (50,16%),

joburi nepotrivite si irelevante primite de la platformele online de recrutare (48,03%)

un numar insuficient de joburi adaptate experientei candidatilor (45,57%).

este principala problema a recrutorilor, iar calitatea aplicarilor se regaseste in topul provocarilor pentru urmatorii 5 ani.Dintre companiile respondente, 62,16% au un departament de HR format din 1 pana la 3 persoane. Totodata, in cazul a 24,32% dintre companii, departamentul de resurse umane depaseste 6 membri.Este dificil sa gasesti candidatii potriviti in situatia actuala a pietei muncii? Un procent foarte mare, de 85,49%, au raspuns afirmativ la aceasta intrebare.Aproape 79% dintre respondenti au spus ca in actuala piata a muncii, isi gasesc cu greu un job adaptat experientei profesionale adunate, potrvit Smartdreamers. Printre motivele care genereaza aceasta situatie, in opinia candidatilor, se numara:Din statistica generala, reiese ca 62,16% dintre companii considera ca fiind eficiente canalele clasice de recrutare. In ceea ce priveste aspectul financiar, 74,77% dintre recrutori spun ca firma din care fac parte foloseste eficient si economic aceste mijloace.32% dintre companii nu au o pagina de cariere.Intr-o proportie de 63% recrutorii afirma ca procesul de creare a unui cont de utilizator si aplicarea la o pozitie nu dureaza mai mult de 5 minute. Restul raspunsurilor se indreapta catre 16% pentru o durata medie de 10 minute, iar 7% afirma ca durata este de aproximativ 15 minute.Surprinzator, 14% dintre recrutorii companiilor nu stiu exact cat dureaza procesul de aplicare pe propria pagina de cariere.Tot la capitolul legat de pagina de cariere, realizatorii studiului i-au intrebat pe recrutori ce elemente considera ca ar trebui schimbate pentru a atrage mai multi aplicanti. Un continut atractiv si design-ul paginii au obtinut cele mai mari procente in cadrul raspunsurilor. Alte aspecte luate in calcul de catre recrutori sunt claritatea informatiilor si functionalitatea cat mai simpla in procesul de recrutare.Candidatii cauta joburi pe mobil, dar aplica de pe PC. Prima intrebare a fost legata de utilizarea unui smartphone/tableta/iPad in cautarea unui job. 71,59% dintre respondenti au raspuns afirmativ si folosesc astfel de device-uri atunci cand cauta un nou loc de munca. Din pacate, cel mai probabil greutatea in procesul de aplicare ii face pe multi dintre cei care utilizeaza dispozitive mobile sa nu aplice de pe aceste device-uri, preferand mai degraba un PC/laptop.La capitolul Employer Branding, procentele celor care considera ca firma din care fac parte este competitiva ca angajator pe piata muncii si al celor care nu cred acest lucru, sunt aproximativ egale. 54,05% au raspuns "Da" la aceasta intrebare, restul considerand ca nu sunt competitivi in ceea ce priveste brandul de angajator.Articolele despre companie si testimonialele din partea angajatilor au adunat raspunsurile a 57,41% dintre respondenti. Intr-o masura aproape egala, cei care au raspuns studiului nostru afirma ca elementele vizuale atractive sunt foarte importante (50% dintre raspunsuri). Pe lista functiilor care necesita imbunatatiri se mai numara si o pagina de cariere simpla si eficienta, care sa permita utilizarea facila de catre aplicant.Cercetarea a fost facuta pe 111 companii si 788 de candidati pentru a identifica perspectiva asupra acestor variabile.Citeste raportul complet pe: smartdreamers.ro