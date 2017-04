7 milioane de euro au cheltuit romanii de Paste in hotelurile si pensiunile din tara

Citeste mai multe despre: agropensiune • hoteluri • turism

Hotelurile si pensiunile din zonele turistice au pus la dispozitie 136.000 de locuri de Paste, dintre care s-au vandut mai mult de 108.000, ceea ce reprezinta un grad de ocupare de 79%. Totodata, se constata o usoara crestere a tarifelor, cuprinsa intre 2-5% fata de acum doi ani.Tendinta ultimilor ani se pastreaza si in ceea ce priveste modalitatea de rezervare si din ce in ce mai putini turisti romani au ales sa calatoreasca in tara prin agentiile de turism. Cei mai multi au rezervat direct la structura de cazare sau au folosit sisteme de rezervari online.Pe locul intai in topul preferintele romanilor s-au clasat pensiunile rurale. Pastele la tara a fost cel mai solicitat, pentru ca orasenii incearca sa se reintoarca la traditiile romanesti. Din cele 75.000 de locuri disponibile in pensiuni s-au vandut 65.000.Pe locul doi se afla statiunile montane, cu cele de pe Valea Prahovei pe primele locuri ca atractivitate. Au fost puse la dispozitie 30.000 de locuri in cadrul structurilor din zonele rurale, dintre care 22.000 au fost locuri vandute, se arata in comunicatul FPTR.In statiunile montane, tariful mediu pentru vacanta de Paste de anul acesta a fost de 340 de lei de persoana pentru o vacanta de trei nopti. Din oferte nu a lipsit masa cu produse traditionale, insa au existat meniuri speciale si meniuri alternative pentru vegetarieni. Familiile care au mers cu copiii in vacanta de Paste au putut sa ii lase pe cei mici in ateliere de creatie, in cadrul carora au invatat ca vopseasca oua sau sa confectioneze felicitari de Pasti.In statiunile balneoclimatice au fost puse la dispozitie 28.000 de locuri, dintre care au fost vandute 20.000. Cei care au ales hotelurile de lux din statiunile autohtone s-au bucurat de acces la SPA si de alte servicii precum masaj, sauna si acces la piscina.In ceea ce priveste turismul extern, numarul redus de zile libere, dar si contextul politic actual, au facut ca interesul pentru petrecerea Pastelui in strainatate sa fie scazut, comparativ cu anii trecuti. Numarul aproximativ de locuri puse la dispozitie in cadrul diverselor oferte a fost de 7.500, dintre care 4.800 reprezinta numarul aproximativ de locuri vandute pentru sarbatorile de Paste din acest an, potrivit FPTR.