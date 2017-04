Compania IT romaneasca Bittnet vrea sa cumpere una dintre principalele firme ale omului de afaceri Radu Georgescu

Citeste mai multe despre: radu georgescu • bittnet

Compania Bittnet System a convocat o Adunare Generala Extraordinara (AGEA) in data de 26 aprilie, unde, printre altele, pe ordinea de zi cere si aprobarea cumpararii integrale a Gecad Net, o companie IT romanesca cu o indelungata experienta in piata, fondata de omul de afaceri Radu Georgescu. Potrivit fondatorilor Bintnett, achizitia ar urma sa aiba loc pentru un pret maxim de 600.000 de euro."Suntem in procesul de due diligence si de obtinere a finantarii. Ar fi mai relevant pentru noi sa finantam tranzactia, mai degraba decat sa o platim din banii nostri. Avem supuse votului Adunarii Generale doua surse de finantare: finantare bancara sau o emisiune de bonduri, dar nu excludem si sursele proprii", a declarat pentru StartupCafe Cristian Logofatu, fondator si CFO Bitnett.Bittnet este o companie antreprenoriala romaneasca din sectorul IT, infiintata in 2007. Firma a inregistrat o crestere cu 36% a cifrei de afaceri fata de 2015. Totodata, capitalizarea companiei a crescut de aproape trei ori, de la 7,7 pana la 21,4 milioane de lei. Veniturile din training IT au depasit 1,2 milioane euro, cu aproximativ 2.500 de studenti in 2016. Totodata, Bittnet a implementat peste 270 proiecte de integrare in 2016, fata de 174 in 2015, inclusiv mai multe proiecte de migrare in cloud a infrastructurii unor companii din mediul online.Gecad Net, companie infiintata de omul de afaceri Radu Georgescu, a fost infiintata in urma cu circa 25 de ani. Compania specializata in comercializarea si implementarea aplicatiilor software a inregistrat in o cifra de afaceri de 4,2 milioane euro, in crestere cu 15% fata de 2014, dar a avut pierderi de circa 200.000 de euro, potrivit Ministerului de Finante.Antreprenorul in serie Radu Georgescu a fondat in urma cu 25 ani GECAD Group (transformata ulterior in Gecad Ventures), din care face parte si Gecad Net, prin care a facut de-a lungul celor peste doua decenii cateva exituri importante, precum vanzarea software-ului antivurus RAV (in 2003), catre Microsoft, in 2010, prin vanzarea companiei ePayment (cunoscuta azi sub numele PayU Romania) catre grupul Naspers, a urmat apoi Axigen (furnizorul de tehnologie in domeniul comunicarii prin email, achizitionat de un grup de antreprenori romani), iar in 2013, vanzarea furnizorului de solutii si servicii pentru distributia electronica de software, Avangate catre fondul american de investitii Francisco Partners.