Paște 2017: Ce suma cred românii că vor cheltui pentru sărbătoare

Majoritatea respondentilor spun ca bugetul familiilor lor pentru masa de Paste este de 500 de lei sau mai mic (9% - sub 100 de lei, 50% - 100-500 lei).Pentru un sfert dintre respondenti, bugetul se situeaza intre 501 si 1000 de lei, in timp ce pentru familiile unuia din zece intervievati, suma va depasi 1000 de lei.Jumatate dintre intervievati (52%) apreciaza ca banii pe care ii au pentru sarbatorile pascale le vor ajunge pentru tot ceea ce au nevoie, in timp ce 29% spun ca le vor ajunge, dar va fi nevoie sa se restranga putin.Unul din zece intervievati spune ca nu ii vor ajunge si va trebui sa renunte la multe produse, in timp ce 6% spun ca nu le vor ajunge nici pentru strictul necesar.Cei mai multi dintre respondenti (47%) apreciaza ca anul acesta vor cheltui la fel de multi bani precum anul trecut pentru cumparaturile de Paste, in timp ce 27% considera ca vor cheltui mai mult, iar 21% ca vor cheltui mai putin.Aproximativ patru din zece intervievati spun ca vor cumpara carne de miel cu ocazia acestor sarbatori, iar suma pe care o aloca cei mai multi in acest scop este de pana la 200 de lei (34% vor cheltui maxim 100 de lei, iar 39% intre 101 si 200 de lei). 16% dintre intervievati intentioneaza sa cheltuie o suma mai mare de 200 de lei in acest scop.