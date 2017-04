O treime din firmele private din Romania acorda angajatilor prime de Paste in acest an (studiu ejobs)

De asemenea, 70% dintre companiile participante la studiu obisnuiesc sa-si recompenseze angajatii, in general, cu bani sau tichete cadou cu ocazia diferitelor evenimente sau a sarbatorilor de iarna sau vacanta, iar 33% dintre respondenti vor acorda in acest an angajatilor prime de Paste."Doua treimi dintre companiile care vor recompensa angajatii cu ocazia sarbatorilor pascale din acest an (65%) acorda prime in bani, iar alti 35% dintre angajatori vor da angajatilor tichete cadou. 12% dintre companiile respondente la sondaj si care au spus ca vor oferi angajatilor beneficii cu ocazia Pastelui au in plan sa le ofere acestora produse specifice acestei sarbatori, in timp ce 6% vor acorda zile libere suplimentare", arata studiul eJobs In plus, 3% dintre angajatori s-au gandit ca in acest an sa ofere, de asemenea, cadouri copiilor angajatilor si tot atatia au pregatit pentru angajati excursii sau vacante.Potrivit studiului eJobs, valoarea beneficiilor oferite cu ocazia sarbatorilor pascale este de sub 200 lei pentru fiecare angajat in cazul a 59% dintre companii, in timp ce 15% dintre acestea indica valori cuprinse intre 200 si 500 de lei."Bani mai multi, intre 500 si 1.000 de lei, vor acorda 6% dintre companii, iar un procent de 12% vor oferi prime care depasesc pragul de 1.000 de lei pentru fiecare angajat", mentioneaza studiul companiei.In randul companiilor care ofera beneficii extrasalariale angajatilor pe tot parcursul anului, cele mai raspandite tipuri de beneficii sunt tichetele de masa (70%), asigurarile medicale private (47%) si zile libere suplimentare (37%), mai arata sondajul eJobs.Dintre beneficiile mai putin obisnuite, cele mai populare ar fi fructele si cafeaua oferite gratuit la birou (53%) si masajul de relaxare la birou (20%), urmate de cursurile de formare profesionala platite de companie (11%) sau asigurarea meselor de pranz (10%).Studiul a fost realizat in perioada 10 martie - 10 aprilie, pe un esantion de 302 companii private, dintre care 47% sunt firme mici, care au sub 50 de angajati, iar 30% au intre 100 si 500 de angajati.Cele mai frecvente domenii de activitate ale companiilor respondente sunt IT (16%), vanzari (10%), productie (9%), educatie & training (8%), resurse umane (7%).