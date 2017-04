Startup fondat de o romanca, in Statele Unite, obtine noi investitii de 60 de milioane de dolari

Citeste mai multe despre: branch • investitie

Madalina Seghete a plecat din Romania in urma cu 15 ani, pentru a studia in Statele Unite, unde obtinuse o bursa la Cornell University.Dupa absolvirea facultatii, a facut un master in „Management Science, Engineering and Design”, la Stanford University si tot acolo a absolvit, cativa ani mai tarziu, si un MBA, unde i-a cunosctut pe doi dintre co-fondatorii Branch Metrics: Alex Austin si Mike Molinet. Cel de al patrulea co-fondator, Dmitri Gaskin, s-a alaturat echipei mai tarziu, la recomandarea unuia dintre finantatorii initiali ai startup-ului.Impreuna, cei trei, Madalina, Alex si Mike, au lansat, in 2013, Kindred Photobooks , o aplicatie prin care selectezi o serie de fotografii postate pe Facebook sau Instagram si pe care Kindred Prints (starup-ul din spatele aplicatiei) le aduna intr-un album printat si ti le trimite prin posta. Aceasta era primul lor proiect antreprenorial, care, de altfel, i-a ajutat sa vina cu ideea pentru ce avea sa fie Branch Metrics.“Am lucrat timp de un an si jumatate la aceasta aplicatie (Kindred Photobooks). Apple ne-a pus in Best New Apps, in America si in alte tari, si am reusit sa crestem destul de repede. Doar ca dupa ce s-a terminat promovarea facuta de Apple ne-am intebat ce ar trebui sa facem pentru a creste in continuare. Cum sa gasim noi utilizatori, sau mai bine spus cum sa ne gaseasca ei pe noi? Am facut diferite campanii de marketing, printre care o campanie in care daca invitai pe cineva sa folose aplicatia primeai si tu si persoana respectiva un album gratuit. Dar ne-am dat seama ca nu exista o modalitate prin care noi sa aflam de unde au venit utilizatorii, de pe Facebook sau dintr-o alta aplicatie. Asa a aparut ideea de a crea Branch Metrics”, povestestea Madalina, intr-un interviu pentru StartupCafe.foloseste o tehnologie de tip "deep linking”, care permite crearea unor linkuri care pot fi transmise prin intermediul aplicațiilor, iar cei care acceseaza aceste linkuri pot ajunge la informatie fara a fi nevoiti sa isi instaleze aplicatia. De asemenea linkurile pot fi accesate dintr-o aplicatie mobila ca de pe orice site web. Practic, aceasta creaza linkuri intre aplicatiile mobile. Mai mult, aceasta tehnologie aduna diferite date despre utilizator, precum tipul dispozitivului de pe care a accesat linkul, daca acesta ruleaza Android sau iOS, etc.Startup-ul american a reusit sa ajunga anul trecut la investitii de 53 de milioane de euro, din trei runde de finantare.Acesta noua investitie devine din partea fondului de investitii Playground Ventures, controlat de Andy Rubin, unul dintre fondatorii Android.