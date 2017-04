Top tendinte in randul viitorilor angajati: Tinerii nu mai vor joburi de lunga durata

Citeste mai multe despre: angajator • targ joburi • salariu

„Tinerii vor mai mult practica si joburi part-time. Un aspect deloc imbucurator pentru domeniul hotelier, unde iti doresti pe cineva care sa invete standardul, sa se obisnuiasca cu echipa si sa livreze impreuna servicii de 5 stele. Noi asta ne dorim, nu ne ajuta foarte mult un om care vine si pleaca la scurt timp”, a declarat un reprezentant Intercontinental Bucharest.Nevoia companiilor de angajati pe termen lung se simte tot mai acut. Astfel, tot mai multi angajatori devin constienti de importanta pe care o joaca un angajator format in cadrul companiei, adaptat modului de lucru si eficienta si, totodata, beneficiul real pe care acesta le poate aduce business-ului daca este angajat la o varsta cat mai frageda. In tabara studentilor insa, se simte un interes tot mai scazut pentru joburile pe termen lung, mai spun organizatorii RAU Job Fair, targ gazduit de Universitatea Romano-Americana.„Sectorul turistic este unul dinamic, foarte putin angajati stau pentru o perioada mai lunga de timp daca nu vorbim de top management. Majoritatea angajatilor stau 6 luni, 1 an, nu sunt angajati care sa isi doreasca sa stea in acelasi loc de munca pentru 4-5 ani, iar in turism cu atat mai mult. Noi cautam oameni sa ne acoperim toate departamentele, departamentul de turism intern, extern, ticketing, evenimente si marketing. Oferim si programe de internship. Am observat si ca tinerii care vor sa lucreze pe timpul verii sunt tot mai putini, cei mai multi cauta doar in timpul facultatii, si atunci 4 ore. Dar cumva tot trebuie sa vezi daca iti place sau nu sa lucrezi in acest domeniu, noi suntem deschisi si le putem oferi posibilitatea de a lucra part time, 4 ore, insa principalul nostru scop este sa recrutam pe termen lung. Am vazut insa ca exista un dezinteres, multi vor 4-5 ore, in niciun caz 8 ore”, a declarat Aurel Creanga, Travel Manager navigator.ro.Pe dealta parte, reprezentatii industriei IT sustin ca un student din primul an nu are cum sa fie si la scoala si la job. Preferintele tinerilor sunt pentru internshipuri, dar si pentru ca li se solicita sa participe la astfel de programe la facultate. Internshipurile sunt remunerate si presupun un program de full-time. Insa atunci cand tinerii aud de un program de lucru de 8 ore, atunci intervine dezinteresul, cei care vor sa lucreze la noi sunt in primul an si nu au posibilitatea sa imbine si facultatea si jobul. Cei in an semi terminal, care sunt in anul 2 si termina in anul 3, sunt interesati, pentru ca au posibilitatea ca in anul trei, in perioada de 2-3 luni inainte de a-si da licenta sa vina sa lucreze si sa mearga la cursuri 1-2 ore. Noi targetam insa studenti in an terminali pentru ca ne dorim sa ii tinem pe termen lung, pe o perioada nedeterminata, a declarat un reprezentant Microsoft.„Salariul nostru este cel practicat la nivelul domeniului hotelier. La receptie, spre exemplu, salariul este de 1200 lei, dar le oferim si multe alte avantaje: bonuri de masa contorizate in restaurantul angajatilor, programe de training, programe de incentivare, astfel, pe langa salariul fix, in functie de cat vand, angajatii sunt recompensati” a declarat un reprezentant Intercontinental Bucharest.„Remuneratia oferita este salariul minim pe economie pentru consultant de turism, fara experienta. Daca au o experienta deja acumulata, atunci vorbim de un alt salariu, care creste in functie de experienta lor, pentru ca pot acoperi mai multe departamente”, a declarat Aurel Creanga, Travel Manager navigator.ro.Desi participarea la targuri de joburi nu este metoda principala de rerutare, majoritatea companiilor aleg sa fie prezenti in fiecare an, in principal cu scopul de a dobandi notorietate in randul potentialilor angajati.„Scopul final al unui program de internship in Microsoft este sa pastram toti internii pe o perioada nedeterminata, dar cum putem noi masura motivatia lor de a avea un job daca nu printr-un astfel de program de internship. Si cred ca este foarte important de la inceput sa fie setate corect asteptarile”, a declarat un reprezentant Microsoft.