Peste un sfert dintre canalele de vanzari traditionale nu vor mai exista in forma actuala, pana in 2020. Ce alte schimbari mai aduce Transformarea Digitala​

Conform aceluiasi studiu, pana in 2019,. In acest sens, departamentele de IT pasive, strict operationale si care nu vor putea gestiona corespunzator cerintele in cadrul proiectelor IT, vor fi omise sau preluate de diferite linii de business, ingradind initiativele de transformare digitala ale intregii companii.Ecosistemul canalelor de distributie va fi, de asemenea, transformat de aparitia unor noi tipuri de parteneri, specializati pe industrii sau nise, in loc de activitati specifice. Considerand ca, in 2020, cheltuielile pentru tehnologiile si solutiile Platformei a 3-a (Cloud, Mobility, Big Data, Social) le vor depasi pe cele aferente celei de-a doua platforme, partenerii se vor concentra in jurul solutiilor de industrie, care vor angaja specialisti din verticalele de business pentru a sustine aceste initiative.Noile tehnologii, modele de business, preturi, competitori, parteneri si clienti din economia digitala vor pune presiune foarte mare pe furnizorii traditionali de IT si vor impinge noii jucatori in roluri de dominare a unei piete. Asadar, in urmatorii cativa ani, vom asista la o schimbare perpetua in situatiile financiare ale furnizorilor de servicii, 1/3 din actualii competitori la nivel global fiind cumparati, comasati, restructurati sau repozitionati.Dupa estimarile IDC, mai mult de 80% dintre companii vor avea echipe responsabile de digitalizare pana la finalul anului 2017.In structura de management, Chief Information Officers (CIOs) sunt cei care vor conduce Transformarea Digitala (39% dintre respondenti), dar, pentru a continua in aceasta maniera, este necesar pentru departamentul de IT sa se mute din zona de centru de cost. Chief Executive Officers (CEOs) sunt activi si ca sponsori (48%) sau chiar conduc Transformarea Digitala (10%). Chief Operation Officers (COOs) si Chief Marketing Officers (CMOs) au inceput sa aiba un rol in tot acest proces, in conditiile in care foarte putine companii au un Chief Digital Officer (CDOs). Studiul IDC mai arata ca exista nevoia ca intregul mediu de business sa sustina Transformarea Digitala.„In discutiile noastre cu CIO de top din Romania, am descoperit ca peste jumatate din acestia (53%) sunt deja in plin proces de Transformare Digitala in 2017, iar 16% sunt pe cale sa demareze acest proces. In acelasi timp, 22% sunt in stadiul de planificare si doar 9% nu au deloc planuri de Transformare Digitala”, a mentionat Alina Georgescu, Country Manager IDC Romania.Potrivit „Digital Transformation Maturity”, un studiu IDC desfasurat la nivel regional in 2016, Romania a fost tara in care managerii au acordat cea mai mare importanta necesitatii intelegerii avantajelor operationale ale Transformarii Digitale pentru dezvoltarea afacerii lor pe termen scurt si lung, prin comparatie cu alte tari europene.