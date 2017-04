Transmisiune LIVE:  ​Bucharest Entrepreneurship Forum 2017, incepand cu ora 9.00. Interviuri, in direct, cu antreprenori

Vlad Craioveanu (Director general si co-fondator, Impact HUB),

La ora 12.00 veti putea urmari, in direct, un interviu cu Candace Johnson, Presedinte European Business Angels Network09.00 - Interviu LIVE:- Presedinte Bursa de Valori Bucuresti09.30 - Interviu LIVE:Director financiar si Co-fondator, Bittnet Systems (IT)10.00 - Interviu LIVE:CEO Amber Studio (Investitii)12.00 - Discutie LIVE:, Presedinte European Business Angels Network, Ludwik Sobolewski, Director General Bursa de Valori Bucuresti13.00 - Interviu LIVE:, Presedinte Asociatia Oamenilor de AfaceriForumul este organizat ca urmare a interesului ridicat pe care antreprenorii romani l-au aratat fata de proiectul "Made in Romania: Liga BVB", o competitie in urma careia, aseara, 15 companii selectate din peste 160 de firme inscrise vor fi incluse intr-un program special de mentorat, de 8 luni, desfasurat in perioada aprilie-noiembrie 2017.Forumul include mai multe workshop-uri moderate de experti si se va desfasura simultan in trei sesiuni dedicate start-up-urilor, IMM-urilor si companiilor mari. Pe parcursul zilei de 4 aprilie 2017, vor fi organizate 21 de ateliere de lucru, care vor avea in centru teme precum finantarea cresterii, dezvoltarea afacerilor, strategie si inovare, branding sau sesiuni de marketing digital in sistemul Google.Antreprenorii care vor sa afle cum isi pot dezvolta afacerile se vor putea intalni cu antreprenori de top, care au deja un renume atat in Romania, cat si in afara tarii.In deschiderea evenimentului, reprezentantii mediului de afaceri vor dezbate - intr-o sesiune deschisa moderata de StartupCafe.ro - situatia actuala a antreprenoriatului din Romania. Dupamiaza, la finalul dezbaterii, va avea loc o sesiune de prezentare in care cele mai bune idei de afaceri ale start-up-urilor sa fie premiate.Speakeri anuntati la Bucharest Entrepreneurship Forum:Principalii parteneri ai forumului sunt Grupul Banca Transilvania, Google, Mazars si The Entrepreneurship Academy. Evenimentul este organizat cu sprijinul Impact Hub, al agentiei de branding INOVEO, fundatiRomanian Business Leader, portalurilor Start-up.ro si StartupCafe.ro.