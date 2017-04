[P] VIDEO: 15 companii, calificate in finala proiectului “Made in Romania” - Liga BVB

Iata lista celor 15 finaliste:13 dintre companiile finaliste au fost selectate de juriul format din: Lucian Anghel (President, Bucharest Stock Exchange), Razvan Butucaru (Partner, Mazars), Radu Hanga (Executive Director – Head of Group Management, Banca Transilvania), Candace Johnson (President, European Business Angel Network), Dragos Petrescu (Founder and CEO, City Grill), Florin Pogonaru (President, The Businessmen’s Association of Romania), Rares Rusu (Marketing Manager, Google), Ludwik Sobolewski (CEO, Bucharest Stock Exchange), Iulian Stanciu (CEO, Emag), Raluca Tintoiu (CEO, NN Pensii), Kurt Weber (CEO, Horváth & Partners) and Dochita Zenoveiv (Brand Innovator, INOVEO). Doua dintre companiile finaliste - Smart Bill si 2Performant Network –, au fost selectate prin votul publicului.Video realizat cu echipament Nikon . Imagine si montaj: Alexandru Radulescu“Interesul antreprenorilor pentru initiativa Bursei de Valori Bucuresti s-a vazut inca din prima etapa a proiectului ”Made in Romania” (6 – 22 februarie), in care s-au inscris 166 de companii de toate dimensiunile din toata tara. Astfel, s-a creat o competitie acerba intre companii, Bursei de Valori Bucuresti si Comitetului de Nominalizare revenindu-le o misiune grea pentru alegerea a doar 50 de companii din cele inscrise, ca in cele din urma sa ramana doar 15 finaliste”, spun organizatorii.