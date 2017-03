De la conducerea Samsung, in SUA, director la un producator independent de jocuri din Romania. Cine este Mihai Pohontu, noul CEO al Amber

Mihai Pohontu a absolvit in 2003 University of California, Los Angeles (relatii internationale), iar primul job a fost la Xdrive Technologies, intre 1999 si 2001 unde a coordonat testarea diverselor soft-uri.Intre 2001 si 2003 a fost sef de proiect la Activision, in Los Angeles, iar din 2003 in 2005 a gestionat operatiunile din zona Los Angeles ale JAMDAT Mobile, companie pentru care a fondat si gestionat studiul de la Bucuresti intre iulie 2005 si februarie 2006.Compania a fost preluata de Electronic Arts, iar Pohontu a lucrat la EA pana in 2012, detinand mai multe functii de conducere, ultima fiind de vicepresedinte si director general la Mosaic.Din primavara lui 2012 pana in toamna lui 2014 a a avut functia de vicepresedinte Product Operations la Disney Interactive, iar de la inceput de 2015 a fost vicepresedinte la Samsung pentru platformele emergente.Amber a raportat pentru anul 2016 o cifra de afaceri de 6,5 milioane euro, un varf atins de compania romaneasca. Cifra reprezinta o crestere de 62,5% fata de cea raportata in 2015. Cresterea se datoreaza proiectelor complexe pe care studioul le-a dezvoltat pe cele mai mari platforme de gaming precum PC, iOS, Google Play, Amazon, Windows Phone 8, Windows 8/8.1/10, Apple TV, Apple Watch, Samsung & LG Smart TV si pe platforme de dezvoltare de jocuri precum Unity, Unreal, Cocos2D, Marmalade, FMOD.De asemenea, numarul angajatilor a crescut cu 67% procente, de la 168 in 2016 la 280, in prezent. In acest moment, Amber cauta specialisti pentru urmatoarele pozitii: Project Manager, Project Coordinator, Test Lead si Functional Lead pentru departamentul de testare, Production Manager, Project Manager si Game Developer pentru divizia de Creative Services.Amber a fost lansata in 2013 de Dragos Hancu, cu o investitie initiala de pana in 50.000 de euro.Citeste aici povestea companiei: