Tot mai multe companii multinationale de la noi isi externalizeaza serviciile in afara tarii. Care sunt motivele​

3% dintre managerii financiari din Romania se confrunta cu dificultatea de a ramane in conformitate cu standardele de raportare impuse de catre autoritatile romane sau de catre propria organizatie. Este o crestere de 7% fata de 2015 - cand 26% dintre managerii financiari indicau aceeasi provocare in activitatea lor. Mai mult, 30% au sesizat lipsa unei interfete in comunicarea cu diferite autoritati locale.

Peste 80% dintre managerii de resurse umane din tara au probleme in gasirea fortei de munca potrivite.

32% admit ca au nevoie de asistenta in procesul de recrutare, iar 32% resimt dificultati din cauza schimbarilor dese in legislatia muncii.

adaptabilitate sporita la schimbarile legislative (60% - dublu fata de rezultatele din 2015)

(60% - dublu fata de rezultatele din 2015) conformitate fiscala (peste 60%) si

(peste 60%) si reducerea riscurilor de penalitati pentru neconformitate cu reglementarile de TVA si contributii sociale (59%).

Studiul a analizat opiniile a 30 de manageri financiari si a 31 de manageri de resurse umane, din diferite sectoare de activitate in industrii, servicii si comert, de pe piata locala. Studiul este desfasurat in Romania pentru al treilea an consecutiv.“Nevoia de automatizare si standardizare a diverselor procese de business a crescut considerabil in randul companiilor multinationale care si-au extins afacerile in Romania, determinandu-le sa apeleze la furnizorii de servicii, cum este TMF Group. Aceste decizii sustin obiectivele companiilor de a-si mari productivitatea si de a contracara dificultatea gasirii fortei de munca potrivite”, spune Camelia Nita, Managing Director, TMF Romania.Atat managerii financiari, cat si cei de resurse umane au recunoscut ca apeleaza la externalizarea serviciilor din departamentele lor pentru a obtine:Mai mult, 63% dintre respondentii studiului au externalizat cel putin o functionalitate, iar 75% dintre companii au declarat ca si-au crescut veniturile in 2016.De asemenea, 31% au plasat contabilitatea si raportarea financiara in topul serviciilor pe care le externalizeaza, cu 11 procente mai mult, in comparatie cu 2015.Serviciile juridic-administrative (corporate secretarial) sunt pe locul doi in randul preferintelor de externalizare (28%), urmate de HR si salarizare (25%), cu 15 procente mai putin decat in 2015.Rezultatele studiului mai arata ca 44% dintre managerii de resurse umane si financiari intervievati iau in considerare externalizarea mai multor servicii aditionale - 18% ar solicita catre management sustinere externa pentru functiile juridic-administrative, iar 12% ar opta pentru conformitate fiscala.In ceea ce priveste beneficiile percepute in urma externalizarii, atat profesionistii de HR, cat si cei financiari, apreciaza ca au castigat mai mult timp pentru a se dedica activitatilor de baza din departamentele lor (71%), iar 69% au recunoscut confortul dobandit odata cu reducerea responsabilitatii administrative.