Ambasadorul american, despre antreprenori: Voința de a eșua pentru ca apoi să te ridici și să încerci iarăși

"Din experienta noastra in SUA, antreprenoriatul contribuie foarte mult la economia dinamica si inovativa si la cresterea economica puternica. Credem ca antreprenoriatul, asumarea riscurilor, voința de a eșua pentru ca apoi să te ridici din nou și să încerci sa reusesti - toate astea, odata impamantenite adanc in Romania, vor contribui la o economie mai dinamica in Romania, care va deveni un partener mai puternic al SUA. De asemenea, credem ca antreprenoriatul va duce la o relatie comerciala mai puternica intre SUA si Romania", a declarat ambasadorul american.El a facut aceste declaratii luni seara, la o recepție organizată la București, pentru acordarea unor burse Fulbright in Statele Unite unor studenti si cercetători din Romania, cu un accent pe dezvoltarea de afaceri inovatoare.