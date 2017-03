Rezumat ​CeBIT 2017 Hanovra: digitalizare „fara limite” si programul japonez Society 5.0

Citeste mai multe despre: cebit 2017

La Welcome Night (noaptea de bun-venit) au luat parte premierul japonez, Shinzō Abe, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Oliver Frese, purtator de cuvant al organizatoarei targului, Deutsche Messe AG, a spus ca acesta a fost un „start impresionant“, iar „atmosfera vibranta s-a transmis si in zilele urmatoare in salile expozitionale“. Japonia a inchiriat un imens spatiu de expunere, pentru 120 de firme, cum nu a mai facut-o nicio tara-oaspete la CeBIT, pana acum.„Japonia a aratat ca se afla pe drumul cel bun in era digitala“, a precizat Frese. Este vorba de complexul program de digitalizare japonez „Society 5.0“, care constituie un punct de referinta in transformarea digitala a economiei si societatii. Noua intelegere a conceptului de digitalizare, intr-un „joc comun“ cu economia, politica si societatea, va fi „unul dintre scopurile principale ale CeBIT-urilor ce vor urma“, a precizat purtatorul de cuvant.Tehnologiile digitale aduc, de multi ani, cresterea eficientei proceselor si productiei din firme. Transformarea digitala este insa cu mult mai mult. Ea schimba ordinea proceselor de productie, ca si modelele de business traditionale, creind pattern-uri noi. Intr-un cuvant digitalizarea schimba regulile jocului economic. Aceasta este, pe scurt, ideea transmisa de „d!economy”, care prefigureaza sansele si posibilitatile economiei de maine.Specialistii IT prezenti au inceput chiar sa faca pariuri pe momentul in care masina va fi mai inteligenta ca omul. Si ea este mai abila, in multe privinte, insa inteligenta artificiala (AI) se lupta si cu aspectele juridice ale folosirii ei la intregul sau potential.CeBIT 2017 a oferit amplu spatiu de desfasurare pentru start-up-uri, care demonstraza faptul ca o idee buna poate, in era digitala, sa stimuleze sau sa remodeleze intregi domenii de activitate. Arealul expozitional dedicet startup-urilor a fost SCALE 11. Creatori tineri, mentori experimentati, bloggeri influenti, investitori dispusi sa-si asume riscuri, asa numitii Venture Capitalists, cu totii au fost prezenti la Hanovra nu doar sa viziteze un targ de exponate, ci sa ia parte la event, la un schimb de idei.Startup-urile au fost in numar de 300, din 40 de tari, si s-au prezentat in 17 Community Areas. Aceste zone comunitare au fost structurate pe diferite teme, „dirijate“ de Community Captains din economie. Cativa dintre acestia au fost: Salesforce - Big Data & Analytics, Cloud & XaaS, Mastercard – Commerce, Main Inkubator: FinTech, Volkswagen: Transportation & Logistics, Mobility & Automotive, Smart Cities, Service Partner One: PropTech / Smart Home, DICE Ltd.: HR (Education, Gamification, Recruiting)SCALE11 a fost ca „un targ in targ“. Potentialul creativ al startup-urilor atrage potentiali clienti si investitori, din intreaga lume. Gasirea unor investitori gata sa finanteze un startup nu e, in general, o problema. Problema este sa ii convingi sa investeasca in startup-ul tau, ca fiind cel mai promitator. Iar aceasta nu depinde doar de produs, ci si de prezentarea acestuia, de exemplu la un Pitsch. Acesta e un show asemanator emisiunii TV pentru startup-uri care se difuzeaza in Germania, „In pestera leilor“. Chiar daca solicitantii nu sunt evaluati de un juriu, punerea in scena a ofertei trebuie sa fie convingatoare, pentru a-i convinge pe investitori.Insa finantarea startup-urilor e doar un aspect. La SCALE11 s-au organizat numeroase workshop-uri pentru startup-uri, in care s-au dat solutii la urmatoarele intrebari: Ce trebuie sa am in vedere cand imi inregistrez firma? Cum concep o strategie Go-to-Market de succes? Unde gasesc retele creative, in cadrul carora sa fac schimb de idei? Prin astfel de ateliere pentru businessmenii incepatori, CeBIT Hanovra 2017 s-a dovedit a fi o pepiniera de intreprinzatori moderni, de idei si colaborari noi.