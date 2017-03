Infografic: Cum cresti productivitatea angajatilor la locul de munca. Birourile open space vin cu cele mai multe provocari

Angajatii isi doresc sa isi poata desfasura munca fara intreruperi. Beneficii precum mancarea gratuita sunt mult mai putin importante pentru ei decat posibilitatea de a se concentra fara a fi intrerupti.

Plantronics si Oxford Economics au realizat un studiu axat pe dorintele salariatilor si pe aspectele care pot fi imbunatatite pentru a creste productivitatea si satisfactia la birou.In cadrul studiului au fost intervievati peste 1.200 de manageri cu functii de conducere din mai multe industrii si tari, precum Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Germania, India, China, Australia, Danemarca, Suedia, Finlanda si Norvegia. Studiul a inclus si interviuri aprofundate cu manageri care iau masuri de crestere a colaborarii si a productivitatii in randul angajatilor care lucreaza in birouri de tip open space.Rezultatele principale au fost urmatoarele:"Zgomotul si factorii care distrag atentia au un impact major asupra productivitatii," spune Edward Cone, Deputy Director of Thought Leadership and Technology Practice Lead, Oxford Economics. "Sunt probleme pe care companiile le pot remedia, dar intai trebuie sa le constientizeze."Rezultatele studiului includ si recomandari pentru companii, pentru ca acestea sa isi ajute angajatii sa fie mai productivi, asa cum isi doresc si ei:Satisfactia angajatilor si productivitatea acestora contribuie in mod direct la succesul financiar al unei companii. Astfel, concluziile studiului arata ca un spatiu de lucru atent aranjat, tehnologia compatibila cu echipamentul de acasa si un echilibru mai sanatos intre viata personala si cea de la birou sunt factori care merita un efort suplimentar.