Fondul de investitii de la Cluj, Risky Business, face prima investitie: 70.000 de euro pentru o casa de marcat virtuala

Potrivit informatiilor Risky Business, suma alocata ridica evaluarea startup-ului Ebriza la jumatate de milion de euro. Cu banii investiti, Ebriza urmeaza sa devina mai mult decat un soft de casa de marcat, prin integrari cu alte solutii utilizate de comercianti.Deja testata in cateva locatii din Cluj, Bucuresti si Constanta, Ebriza se acceseaza imediat si gratuit, comerciantul platind doar un accesibil abonament lunar, in functie de nivelul de utilizare. Ebriza reduce astfel semnificativ efortul si costul de operare al cafenelelor, restaurantelor, al micilor magazine sau al comerciantilor la inceput de drum, care nu au nevoie sa investeasca in solutii scumpe de gestiune si casa de marcat."Cheia dezvoltarii Ebriza este integrarea cu diverse sisteme de livrari, furnizori sau contabilitate existente in piata, experienta facila a utilizatorului si acces de pe orice tip de platforma in timp real. Pe asta ne vom concentra eforturile in urmatoarea perioada¬, afirma Alexandru Mares, CTO si cofondator Ebriza.In acelasi timp, Ebriza faciliteaza accesul comerciantilor la imprimante fiscale wireless, perfect integrate cu solutta lor, comerciantul operand astfel simplu, cu o tableta si o imprimanta, in acord cu toate normele in vigoare."Urmarim de ceva timp evolutia Ebriza si am decis sa investim intelegand potentialul acestei solutii si cunoscand valoarea echipei din spatele ei¬ declara Radu Iuhas, founding partner Risky Business.Marcelus Suciu, co-finantator, alaturi de Risky Business, in proiectul Ebriza, sustine ca a ales sa sprijine casa de marcat virtuala, convins de eficienta testata in unele dintre propriile restaurante."Nu as fi investit daca nu am fi testat solutia pe propriul business. In felul acesta am inteles cum va arata viitorul caselor de marcat in Romania, si este unul care merita sprijinit si promovat 100%", explica fondatorul Marty.Ebriza.com este o casa de marcat virtuala, software as a service, compatibila cu orice device si accesibila imediat, fara costuri de instalare.