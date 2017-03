Startup-ul romanesc de facturare si gestiune Smart Bill a depasit 1 milion de euro cifra de afaceri in 2016

Citeste mai multe despre: smart bill • venituri • facturare

In 2016, Smart Bill a beneficiat de o investitie de 1 milion de euro din partea fondurilor de investitii Catalyst Romania si Gecad Group, care au preluat printr-o operatiune de majorare de capital peste 30% din actiunile firmei. In urma investitiei, compania a extins echipa si s-a concentrat pe o dezvoltarea serviciilor oferite, pentru a maximiza cresterea. De asemenea, compania a continuat sa dezvolte solutia Smart Bill Cloud, in care a investit peste 800.000 de euro in ultimii ani, lansand anul trecut versiunea Gestiune Cloud si oferind noi facilitati pe toate platformele, inclusiv Mobile.In 2016, vanzarile cloud au fost predominante, compania estimand ca aceasta tendinta va continua si in acest an.Serviciile Smart Bill sunt utilizate, in prezent, de peste 45.000 de clienti, de la PFA-uri, la companii mici si mijlocii, si pana la multinationale, din toate sectoarele de business, precum servicii si comert. Peste un milion de documente sunt emise lunar, cu o valoare de peste 2 miliarde de euro pe an."Am reusit sa trecem anul trecut de pragul de vanzari de 1 milion de euro, un prag psihologic, de altfel, pentru ca intram practic intr-o liga superioara. Dupa obtinerea investitiei de 1 milion de euro, am crescut implicit cheltuielile, pentru a maximiza cresterea. Este foarte util sa ai langa tine oameni precum Radu Georgescu sau Marius Ghenea, care ne sunt de un real ajutor in luarea deciziilor importante, deoarece astfel trecem mai usor peste noile provocari de care ne lovim odata cu cresterea. Ne asteptam ca pana la finalul acestui an sa ajungem la break-even, momentul in care veniturile vor depasi cheltuielile", a declarat Radu Hasan Co-founder & CEO Smart Bill.In 2017, Smart Bill estimeaza o crestere a vanzarilor cu peste 25%, iar obiectivul companiei pe termen mediu este de a mentine o crestere anuala de cateva zeci de procente.Smart Bill a fost infiintat in 2007 de Radu Hasan, Ioana Hasan si Mircea Capatina.In prezent, echipa Smart Bill numara 45 de angajati, urmand sa se extinda pana la finalul anului la aproximativ 60 de persoane.Citeste si: