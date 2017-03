Infiintarile de firme au ajuns la minimul ultimilor 5 ani. Care este principala cauza

"In special in luna ianuarie am observat o cerere mult mai scazuta pentru serviciile noastre de infiintari de firme. Analizand datele, am observat rapid ca in ianuarie 2017 si in decembrie 2016 am fost la minimul din ultimii cinci ani in ceea ce priveste infiintarile de firme in Romania", explica fondatorul REGnet.ro, Cristian Barcan.Asa cum reiese si din tabelul de mai jos, infiintarile de firme noi din ianuarie 2017 sunt cu 38% sub nivelul din ianuarie 2016 - care a fost un an foarte bun in acest sens - si cu peste 15% sub celelalte luni ianuarie din anii anteriori.Practic, infiintarile de firme noi dintr-o luna ianuarie n-au mai scazut de multi ani sub pragul de 4.500."Vedem o legatura directa intre numarul de firme infiintate lunar si turbulentele din viata politica din Romania. Totul a inceput inca din decembrie 2016, cand au existat tensiuni legate de formarea noului Guvern", explica Barcan.Si datele aferente ultimelor cinci luni, decembrie - intervalul 2016-2012 - arata scaderea initiativei antreprenoriale din Romania. De la o crestere de 10% in decembrie 2015 am ajuns la o scadere de 11,7% in decembrie 2016. La fel, de ani de zile n-au mai fost atat de putine infiintari de firme, sub nivelul de 6.000 cazuri.REGnet.ro este o firma specializata in infiintarea si modificarea online a societatilor comerciale (SRL) si persoanelor fizice autorizate (PFA).