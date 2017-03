Antreprenorii se intalnesc in aprilie la Bucharest Entrepreneurship Forum 2017

Vlad Craioveanu (Director general si co-fondator, Impact HUB),

(Director general si co-fondator, Impact HUB), Radu Hanga (Director Executiv Strategie – Coordonare Grup, Banca Transilvania),

(Director Executiv Strategie – Coordonare Grup, Banca Transilvania), Cristian Logofatu (Director financiar si Co-fondator, Bittnet Systems),

(Director financiar si Co-fondator, Bittnet Systems), Cosmin Mălureanu (Director general, Ascendia),

(Director general, Ascendia), Elisabeta Moraru (Country Business Development Manager, Google),

(Country Business Development Manager, Google), Valentin Preda (Director general, Romanian Business Exchange),

(Director general, Romanian Business Exchange), Magda Ropotan (Innovation Consultant, Ropotan Consulting)

(Innovation Consultant, Ropotan Consulting) Dochita Zenoveiov (Brand Innovator, INOVEO).

Forumul este organizat ca urmare a interesului ridicat pe care antreprenorii romani l-au aratat fata de proiectul "Made in Romania: Liga BVB", o competitie in urma careia 15 companii finaliste, selectate din peste 160 de firme inscrise, vor fi incluse intr-un program special de mentorat, de 8 luni, desfasurat in perioada aprilie-noiembrie 2017.Forumul va include mai multe workshop-uri moderate de experti si se va desfasura simultan in trei sesiuni dedicate start-up-urilor, IMM-urilor si companiilor mari. Pe parcursul zilei de 4 aprilie 2017, vor fi organizate 21 de ateliere de lucru, care vor avea in centru teme precum finantarea cresterii, dezvoltarea afacerilor, strategie si inovare, branding sau sesiuni de marketing digital in sistemul Google. Antreprenorii care vor sa afle cum isi pot dezvolta afacerile vor avea prilejul sa intalneasca antreprenori de top, care au deja un renume atat in Romania, cat si in afara tarii.In deschiderea evenimentului, reprezentantii mediului de afaceri vor dezbate situatia actuala a antreprenoriatului din Romania, urmand ca, dupamiaza, la finalul dezbaterii, sa aiba loc o sesiune de pitching in care cele mai bune idei de afaceri ale start-up-urilor sa fie premiate.“Made in Romania si Bucharest Entrepreneurship Forum fac parte integranta din strategia BVB, pentru atragerea de noi companii pe piata de capital. Made in Romania si Bucharest Entrepreneurship Forum vin sa completeze abordarea BVB mult mai orientata spre potentialii investitori la bursa. Alaturi de celelalte proiecte consacrate precum Forumul Investitorilor Individuali, platformele educationale online si instrumentele de tranzactionare dedicate investitorilor de retail, BVB a ajuns sa creeze un ecosistem fara precedent in Europa de Sud-Est”, spune directorul general al Bursei de Valori Bucuresti, Ludwig Sobolewski.Speakeri anuntati la Bucharest Entrepreneurship Forum:“Interesul antreprenorilor pentru initiativa Bursei de Valori Bucuresti s-a vazut inca din prima etapa a proiectului ”Made in Romania” (6 – 22 februarie), in care s-au inscris 166 de companii de toate dimensiunile din toata tara. Astfel, s-a creat o competitie acerba intre companii, Bursei de Valori Bucuresti si Comitetului de Nominalizare revenindu-le o misiune grea pentru alegerea a doar 50 de companii din cele inscrise”, mai spun organizatorii.Printre cele 50 de companii dintre care vor fi selectate finalistele “Made in Romania: Liga BVB” sunt Blue Air, Bittnet Systems, Amber Studio, Prutul, Ropharma, Tremend.Bucharest Entrepreneurship Forum este un eveniment gratuit, iar actualii sau viitorii antreprenori sunt invitati sa-si rezerve locurile pe site-ul dedicat Principalii parteneri ai forumului sunt Grupul Banca Transilvania, Google, Mazars si The Entrepreneurship Academy. Evenimentul este organizat cu sprijinul Impact Hub, al agentiei de branding INOVEO, fundatiRomanian Business Leader, portalurilor Start-up.ro si StartupCafe.ro.