O mica firma din Iasi ajuta companiile sa isi gestioneze mai bine transportul de marfa cu o simpla aplicatie. Tinta: piata europeana de mii de miliarde de euro

CargoTender - pentru organizarea de licitatii pentru servicii de transport. Prin acest modul, fabricile contracteaza unul sau mai multi furnizori de transport, pe o perioada mai lunga, pe baza anumitor conditii.

CargoPlanning - modul care automatizeaza procesul de planificare si comunicare cu partenerii de transport. Modulul permite transmiterea de informatii catre grupul de transportatori, schimb de documente, centralizare a informatiilor, raportare.

CargoSlot - modul sub forma unui calendar colaborativ, prin care transportatorii isi anunta prezenta la fabrica pentru a prelua marfa, dupa care raporteaza livrarea acesteia.

CargoPlanning este un sistem colaborativ, prin care companiile care produc sau comercializeaza diverse bunuri, isi planifica mai usor si rapid transporturile, impreuna cu furnizorii lor de astfel de servicii. Aceasta platforma a fost lansata in urma cu un an si jumatate de o firma ieseana, Nima Software, fondata de Stefan Matei, programator cu experienta de 6 ani, care a lucrat inainte pentru cateva companii locale. Ideea i-a venit in urma unor discutii cu un partener care dorea sa dezvolte o aplicatie dedicata managementului transportului de marfuri.In prezent, echipa care a dezvoltat CargoPlanning, principalul produs al companiei IT iesene, numara 8 oameni. “Am crescut organic, prin forte proprii. Nu avem investitii private, suntem 100% capital romanesc si ne sustinem din alte proiecte ale firmei Nima Software, pe segmentul de IT (diversi clienti din tara si strainatate). Insa, ne-am propus ca usor sa renuntam la proiectele adiacente, si sa ne focusam 100% pe CargoPlanning”, explica fondatorul companiei, pentru StartupCafe.El mai spune ca startup-ul s-a focusat mai mult pe sistemul de bootstrapping. “Am targetat companii din Romania, din domeniul productiei, care au cifre de afaceri mai mari de 20 de milioane de euro. Platforma este pe piata de un an si jumatate si am ajuns in acest moment la peste 1.400 de companii inregistrate, ceea ce duce la putin peste 3.000 de utilizatori (dintr-o companie, precum casele de logistica, care au zeci de angajati, numarul de utilizatori este mai mare). Sunt useri carora le-am oferit posibilitatea sa testeze, sunt utilizatori care folosesc periodic (in functie de activitatea fabricilor cu care lucreaza). Modelul de business este destul de simplu (din moment ce o fabrica alege sa utilizeze CargoPlanning, va veni in platforma cu proprii transportatori), insa cu un ciclu de vanzare mare.”Firma estimeaza ca la jumatatea anului sa ajunga pe break-even.Platforma are 3 module principale:Cel mai simplu flow in sistem, este urmatorul: o fabrica adauga necesarul de transport pentru ziua de 25 martie. Transportatorii sunt notificati, acceseaza sistemul, si in functie de contractele in derulare, vor licita pentru acele transporturi, vor fi informati apoi daca au castigat sau nu, vor face schimb de documente cu partenerul lor si isi vor anunta ora la care se prezinta la fabrica. In final, dupa ce livreaza marfa, transmite aceasta informatie impreuna cu un set de documente, dupa caz, au explicat reprezentantii firmei.Compania vine cu doua tipuri de abonamente, unul disponibil pentru companiile care detin marfa (fabrici sau comercianti), in valoare de. Altul, conceput pentru companiile de transport - un abonament flexibil, prin care taxeaza cu 1% valoarea unui transport.Printre clientii CargoPlanning se numara: Vrancart Adjud, OtelInox (subsidiara a Samsung), Zaharul Oradea (cunoscuti pentru marca Diamant), DB Schenker, Gebruder Weiss, Duvenbeck.“Ne propunem sa ajungem principala platforma de tranzactii si planificare in domeniul transporturilor din Romania, in urmatorii 2 ani, si printre cele mai importante din Europa (cu precadere zona Balcanilor unde exista un potential urias) in urmatorii 5 ani. Doar in Europa, piata de transport depaseste 9.000 de miliarde de euro/trimestru (conform unor date de la Capgemini Consulting). Acum prospectam piata din Germania si Belgia, suntem in discutii cu o importanta companie de expeditie si speram ca in scrut timp sa il avem drept client”, explica Valerica Motoc, business account manage CargoPlanning.Startup-ul a pornit initial cu gandul de a fi o platforma de anunturi pentru cererile de marfa, unul profesionist si transparent, ceva nou pentru piata romaneasca. Pe parcurs, a schimbat directia si segmentul de clienti, pentru a observat ca existau cerinte pentru un sistem mai complex. “Astfel ca ne-am apropiat foarte mult de ceea ce face un TMS (Transport Management System), doar ca unul colaborativ (asa cum stim, sistemele ERP nu ofera posibilitatea ca tertii sa adauge informatii sau sa le vada)”, mai explica Valerica Motoc.Cat despre piata locala ea spune ca cea mai mare provocare este la nivel de reticenta la schimbare, mai ales din partea transportatorilor. Se intampla sa lucram cu oameni extrem de diversi, sunt companii unde managerul este si soferul tirului, sunt companii, precum casele de logistica, unde dispecerul este pregatit pentru astfel de lucruri. Provocarea a fost sa ii aducem pe toti intr-un punct comun si sa le oferim o solutie tehnica user-friendly si dinamica. Un alt punct ar fi zona financiara, pentru ca in industria transporturilor absolut orice cost conteaza.As mai adauga drept o provocare si modul in care companiile care produc sau comercializeaza marfuri percep impactul unor astfel de sisteme. O parte sunt extrem de deschise, o parte refuza chiar daca nevoie este una acuta.In general, activitatile mici, opeartive, iau cel mai mult timp, si ne este foarte greu sa ne dam seama de acest lucru. Exact aici intervine CargoPlanning, salvand timp pretios pentru angajatii din logisitica, ceea ce ii forteaza pe manageri sa mute focusul de la taskurile mici catre inovatie – spune Valerica Motoc.Pe plan local, frima ieseana mai are cateva startup-uri competitoare, care vin cu platforme relativ similare, dar, potrivit fondatorului startup-ului, marea provocare vine din piata europeana: "Acest sistem nu este neaparat o inovatie, mai exista sisteme asemanatoare in lume, dar in Europa avem un singur concurent si anume Transporeon.com. Poate partea inovatoare daca pot spune asa, este ca, o companie care are peste 70 de transporturi pe zi contractate deja la un set de furnizori de camioane, face aceasta planificare mult mai usor (adica distributie a marfurilor pe fiecare transportator agreat conform unui cotract), pe baza unui algoritm din sistem, algoritm ce si-l poate customiza in functie de proprii KPIs."