Profilul romanului in cautarea unui loc de munca – studiu

Dintre respondentii fara un loc de munca, dar care au raspuns ca e "Foarte probabil: sa isi gaseasca un job in 2017, 59,2% au varsta cuprinsa intre 18-25 de ani.Asadar, tinerii sunt cei mai optimisti atunci cand vine vorba de gasirea unui job. La polul opus, procentul cel mai ridicat al celor care au raspuns "Deloc probabil" la aceasta intrebare este de 34,6%, reprezentat de categoria de varsta 36-45 de ani.Deasemenea, dintre cei care nu au un loc de munca, 21,48% au raspuns ca e "Putin probabil" sa isi gaseasca un job in localitatea de resedinta. Urmarind aceasta idee, 38,93% dintre respondenti declara ca iau in considerare relocarea intr-un alt oras din motive care tin de locul de munca. In ceea ce priveste procentul celor care iau in calcul plecarea in strainatate din aceleasi motive, 39,6% au raspuns cu "Da" la acest punct.In cazul in care si-ar gasi un job pe parcursul anului 2017, 18,79% dintre cei care au raspuns intrebarii noastre sunt increzatori (au raspuns "Da") ca vor primi salariul solicitat de ei la angajare. Procentul celor care au raspuns cu ¬Nu stiu¬ la aceasta intrebare este de 49,66%.Ramanem la cei care nu au un loc de munca., 47,32% au raspuns "Putin increzator". Procente importante au fost inregistrate la cei care au afirmat ca sunt "Deloc increzator" - 18,46% si "Destul de increzator" - 18,46%. Procentele celor care au raspuns la intrebarea "Crezi ca situatia economica a Romaniei se va imbunatati fata de anul 2016?" sunt: "Da" - 17,79%, "Nu stiu" - 35,57% si "Nu" - 46,64%.Dintre cei care nu au un loc de munca si au raspuns la intrebarea "Daca iti vei gasi un job in 2017, cat de probabil e sa iti permiti un concediu?", 37,58% afirma ca e "Putin probabil". "Destul de probabil" au raspuns 24,5%, iar polurile total opuse sunt 11,74% - "Deloc probabil" si 11,07% "Foarte probabil".In ceea ce priveste impartirea pe varste, cei mai optimisti la capitolul concediu sunt tinerii cu varste intre 18-25 de ani, care au raspuns in proportie de 45,21% - "Destul de probabil" si 44,44% - "Probabil" la intrebarea legata posibilitatea unui concediu, in cazul in care isi vor gasi un loc de munca.Citeste studiul in intregime aici Studiul s-a derulat in perioada 25 ianuarie-25 februarie 2017, pe un esantion reprezentativ pentru populatia activa a Romaniei de 1060 de persoane. Marja de eroare este de plus sau minus 3% la nivelul intregului esantion.