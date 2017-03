Cat de optimisti sunt romanii cand vine vorba de job si salariu – studiu

25,7% au raspuns "Putin optimist",

24,6% sunt "optimisti" la acest capitol,

29% au bifat "Destul de optimist".

Citeste mai multe despre: job • salariu

Romanii care au un loc de munca sunt foarte increzatori in ceea ce priveste posibilele cresteri salariale in acest an, dar cu toate acestea aproape jumatate dintre cei chestionati spun ca nu isi vor permite concedii mai costisitoare decat cele din anii anteriori, arata un studiu realizat de SmartDreamers.La intrebarea, distributia pe variantele de raspuns este una echilibrata.La polurile opuse s-au inregistrat 9,97% "Deloc Optimist" in ceea ce priveste jobul actual si 10.63% - "Foarte Optimist".Romanii care au un loc de munca sunt foarte increzatori la acest capitol. Din datele studiului nostru reiese ca 45,93% dintre respondenti afirma ca vor avea parte de o crestere a salariului in anul 2017.La o alta intrebare a chestionarului lansat de SmartDreamers pe 25 ianuarie, 27,17% dintre respondentii cu loc de munca au spus ca isi vor permite un concediu mai scump in 2017, fata de anul 2016. Cei indecisi, care au dat raspunsul "Nu stiu", au fost in numar de 208 persoane (27,3%).In ceea ce priveste respondentii care nu au un loc de munca, procentele celor care au raspuns la intrebarea "sunt: "Da" - 17,79%, "Nu stiu" - 35,57% si "Nu" - 46,64%. Dintre cei care au raspuns afirmativ, 41,51% au Diploma de Bacalaureat si 43,40% au urmat cursurile unei facultati.Romani cu job:Un numar de 231 de persoane (30,31%) au raspuns ca iau in calcul relocarea intr-un alt oras pentru un loc de munca mai bun. Dintre acestia, 46,75% au varste cuprinse intre 26-35 de ani. La polul opus, 51,05% dintre respondentii cu loc de munca nu vor sa paraseasca orasul in care isi desfasoara activitatea in prezent.Studiul s-a derulat in perioada 25 ianuarie-25 februarie 2017, pe un esantion reprezentativ pentru populatia activa a Romaniei de 1060 de persoane. Marja de eroare este de plus sau minus 3% la nivelul intregului esantion.