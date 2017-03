Studiu: Jumatate dintre afacerile de familie din Romania ajung la a doua generatie

Citeste mai multe despre: afaceri de familie

Pentru studiul "Barometrul afacerilor de familie din Romania" au raspuns, in perioada 8 februarie - 5 martie 2017, 247 de oameni de afaceri implicati in firme de familie la 27 de intrebari ale chestionarului online.Dintre acei chestionati, 80 conduc afaceri de familie cu cifra de afaceri care depaseste un milion de euro.Mai mult de trei din patru respondenti considera ca proprietarii planifica succesiunea.Circa 20% dintre afacerile romanesti de familie de peste un milion euro au realizat cu succes trecerea la a doua generatie de antreprenori, in timp ce 73% dintre acestea sunt inca conduse de fondatori si se pregatesc pentru succesiune.In total, in doar 27% dintre cazuri companiile cu cifra de afaceri mai mare de un milion de euro sunt conduse de lideri care au preluat conducerea afacerii de la fondatori, fata de 53% dintre companiile la nivel global chestionate in cadrul studiului.Studiul mai arata ca un sfert din afacerile de familie sustin ca extinderea termenului de aplicare a neimpozitarii profitului reinvestit este masura fiscala cu cel mai semnificativ impact pentru afacere in 2017.