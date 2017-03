Aplicatie pentru copii nevazatori si sistem inteligent care controleaza iluminatul stradal - printre castigatorii hackathonului Innovation Labs, din Cluj-Napoca

Iata lista castigatorilor:

Hackathon-ul din Cluj-Napoca este prima etapa a programului Innovation Labs, ajuns la cea de-a patra editie in oras. La eveniment au participat 26 de echipe incluzand peste 90 de tineri creativi si ambitiosi, care au prezentat in prima zi de eveniment idei pentru produse inovatoare incadrate in cele 6 directii de dezvoltare pentru Smart Territories: Agriculture, Cyber-Security, Energy, Health & Lifestyle, Retail si Smart Cities.Dupa o etapa de votare din partea publicului si a juriului, in Hackathon au ramas sa-si duca mai departe viziunea 20 de echipe. In urmatoarele 24 ore, participantii au lucrat la dezvoltarea ideilor si realizarea unui prototip viabil si persuasiv sub indrumarea mentorilor - antreprenori si profesionisti de top din industria IT&C.Pe 12 martie, in cea de-a doua zi a Hackathon-ului, echipele au prezentat versiunea rafinata a produsului si a strategiei de business, dezvoltate pe parcursul a 24h alaturi de mentori. Fiecare echipa si-a demonstrat evolutia de la o simpla idee la un concept viabil al unui produs atractiv pentru utilizatori, atat prin demonstratii tehnice, cat si printr-o prezentare publica. Juriul a avut misiunea dificila de a selecta cele mai credibile 8 idei de produs cu potential disruptiv, alegand astfel echipele care vor continua dezvoltarea prototipurilor in etapa de mentorat a Innovation Labs din Cluj-Napoca.Spre exemplu, pentru directia Smart City sustinuta de Orange, echipa Softschool ofera o solutie completa de management educational care conecteaza elevii, autoritatile, parintii si angajatorii si raspunde nevoilor lor specifice de informare si comunicare. Platforma Softschool este structurata in 4 module principale destinate activitatilor specifice institutiilor de invatamant. Principalele servicii oferite prin modulele softschool.ro pentru parinti sunt urmatoarele: orarul elevilor, posibilitatea vizualizarii online a notelor si a absentelor, notificari prin e-mail, cat si prin SMS cu situatia scolara, grafice cu evolutia elevului, notificari in timp real catre parinti prin mail si SMS. Pentru cadre didactice, serviciile oferite includ un generator de orar scolar, rapoarte scolare de orice tip, pentru uz intern sau pentru inspectorat, situatii scolare in timp real.Pentru directia de Agriculture, echipa BeeByte aduce tehnologia in apicultura oferind solutii hardware si software pentru monitorizarea stupilor si a conditiilor de mediu. Aplicatia ajuta apicultorii sa colecteze date, sa le analizeze si sa comunice intre ei pentru a-si optimiza activitatea si a preveni problemele. BeeByte se adreseaza mai ales fermelor apicole foarte mari si da posibilitatea managerilor de stupina sa actioneze pro-activ. Nu exista pe piata o alta solutie care sa integreze toate functionalitatile pe care le ofera aplicatia, iar un alt avantaj competitiv al produsului il reprezinta gradul foarte ridicat de accesibilitate al interfetei cu utilizatorul. Produsul pentru stupine medii si mijlocii este in stadiu finalizat, iar cel pentru stupine mari este in curs de dezvoltare.Pe directia de Health&Lifestyle, EyeSight aduce o solutie inovatoare pentru tratamentul ambliopiei si al strabismului prin intermediul realitatii virtuale. In prezent, tratamentul acestei afectiuni se face prin intermediul televizoarelor 3D si al unor sisteme de control a miscarii. Produsul EyeSight propune o solutie mai interactiva si mai stimulanta, similara unei experiente de gaming. Toate echipele castigatoare din Hackathon intra acum intr-o perioada intensa de training de trei luni, timp in care se vor intalni saptamanal cu mentorii lor. Tinerii vor impartasi experientele unor antreprenori sau oameni de business de varf, explorand ecosistemul antreprenorial romanesc. In plus, li se vor oferi tehnologii de ultima generatie pentru dezvoltarea produsului, prin intermediul partenerilor programului.1.este o aplicatie care permite utilizatorilor sa cumpere online de la orice supermarket local si asigura in acelasi timp livrarea rapida a produselor. Pentru clienti beneficiul este economia de timp iar pentru soferii parteneri - cei care vor colecta si livra produsele - aplicatia ofera acces la o sursa de venit. Avand in vedere ca aplicatiile similare care exista in prezent nu permit livrarea in aceeasi zi, unul dintre avantajele competitive ale aplicatiei este rapiditatea livrarii produselor. In acelasi timp, platforma este inovativa datorita functionalitatii integrate pe care o ofera, dand posibilitatea utilizatorilor de a crea liste de produse si de a partaja cosul de cumparaturi cu altcineva (optiunea share cart). Aplicatia se afla in faza de prototip, iar intr-o luna se preconizeaza lansarea pe piata a unei versiuni functionale.2.este un instrument care vine in ajutorul copiilor nevazatori, care au acces limitat la instrumentele de invatare moderne. Aplicatia utilizeaza principiile inteligentei artificiale si permite cresterea graduala a dificultatii sarcinilor de invatare. Produsul se diferentiaza de alte solutii de invatare existente pe piata prin faptul ca permite invatarea prin joc adaptat copiilor nevazatori si se bazeaza pe studii de psihologie si psihopedagogie. Utilizatorii carora li se adreseaza sunt copiii, parintii acestora si ONG-urile. In acest moment, aplicatia este la stadiul de demo.3.este un sistem inteligent care controleaza sistemul de ilumiare stradala. Sistemul este complet automatizat si nu este nevoie de o persoana pentru a controla luminozitatea data de stalpii de iluminat ¬ acestia se adapteaza la conditiile de afara pe baza unor senzori. Avantajele pe care le ofera sunt economia de energie si posibilitatea de a detecta si repara rapid orice defectiune. Principalii utilizatori carora carora li se adreseaza sunt administratiile unor orase mai mici sau comune.4.este un sistem inteligent pentru monitorizarea si controlul serelor. Sistemul ofera live streaming catre aplicatii mobile sau de desktop si transmite informatii privind umiditatea solului, temperatura, umiditatea ambientala, si lumina. Datele sunt culese cu ajuotrul senzorilor. Senzori controleaza si sistemele de irigatie si ventilatie. Avantajul pe care il ofera este economia de timp, modularitatea si posibilitatea de a coontrola sistemul de la distanta. Produsul pentru stupine medii si mijlocii este in stadiu finalizat iar cel pentru stupine mari este in curs de dezvoltare.6.este o solutie completa de management educational care conecteaza elevii, autoritatile, parintii si angajatorii si raspunde nevoilor lor specifice de informare si comunicare. Platforma Softschool este structurata in 4 module principale destinate activitatilor specifice institutiilor de invatamant. Principalele servicii oferite prin modulele softschool.ro pentru parinti sunt urmatoarele: orarul elevilor, posibilitatea vizualizarii online a notelor si a absentelor, notificari prin e-mail cat si prin SMS cu situatia scolara, grafice cu evolutia elevului, notificari in timp real catre parinti prin mail si SMS. 8.este un instrument de realitate virtuala care permite vizionarea apartamentelor de inchiriat. Produsul vine in intampinarea nevoii utilizatorilor de a eficientiza gestionarea timpului. Instrumentul este dedicat si agentiilor imobiliare care isi pot reduce costurile prin scaderea numarului de deplasari pe teren si in acelati timp pot oferi o experienta inovativa clientilor. Produsul se afla in stadiu incipient de dezoltare a functionalitatilor de baza.Pe 24 mai, in cadrul Demo Day, finalistii programului isi vor prezenta prototipurile in fata partenerilor, a reprezentantilor media si a potentialilor investitori, urmand ca echipele cele mai convingatoare sa fie premiate si sa beneficieze de sprijinul Innovation Labs si a sustinatorilor programului si dupa incheierea acestuia.Pe 8-9 Aprile va avea loc Hackathon-ul Innovation Labs din Alba-Iulia in cadrul Smart City Alba Iulia 2018, proiectul pilot al Orange Romania, partener principal al programului Innovation Labs. Inscrierile incep pe 13 martie - www.innovationlabs.ro/register. Orange a deschis infrastructura si platforma de Smart City echipelor din toate orasele participante, mai multe detalii fiind disponibile pe www.innovationlabs.ro/tech. ¬