Radu Craciun, despre "nebunia" Snapchat: Pare sa fie de 10 ori mai scumpa ca Facebook, Yahoo sau Google, raportat la vanzari

Radu Craciun considera ca intermediarii ofertei publice initiale (IPO), cei de la Morgan Stanley si Golman Sachs, au estimat eronat actiunile Snap Inc. (compania care detine aplicatia), chiar in conditiile unei corectii de pret de 16% dupa primele 2 zile de tranzactionare.", scrie Radu Craciun pe blogul sau In acest context, economistul se intreaba daca in cazul listarii Snapchat este vorba despre neunia investitorilor sau despre esecul intermediarilor.