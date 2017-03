Care sunt factorii ce determina ca veniturile femeilor sa fie mai mici decat cele ale barbatilor – studiu

Citeste mai multe despre: salarii • barbati • femei

Studiul arata ca, in urmatoarele decenii, diferentele salariale intre genuri ar putea fi eliminate daca femeile vor profita de trei factori favorizanti si daca mediul de afaceri, cel politic si academic vor sustine acest demers.Potrivit raportului,care poate accelera eliminarea diferentelor de gen este reprezentat de competentele digitale - gradul de utilizare a tehnologiilor digitale de catre femei pentru a se conecta, a invata si a munci.accelerator este o abordare strategica a dezvoltarii carierei - nevoia ca femeile sa tinteasca mai sus, sa ia decizii bine informate si sa isi gestioneze proactiv evolutia profesionala.este aprofundarea cunostintelor tehnologice - oportunitatea de a-si dezvolta aptitudini solide legate de tehnologie si digitalizare, pentru a avansa la fel de rapid precum barbatii.Astfel, diferentele salariale in pietele dezvoltate ar putea fi elimitate pana in 2044, fata de 2080, in lipsa acestor factori favorizanti. In cazul pietelor in curs de dezvoltare, diferentele ar putea, de asemenea, sa fie eliminate mai rapid, pana in 2066, fata de 2168.Prin fructificarea celor trei factori care accelereaza atingerea egalitatii intre sexe, alaturi de sustinerea din partea sectoarelor privat, public si academic, aceste diferente salariale pot fi reduse cu pana la 35% pana in 2030, ducand veniturile femeilor la valoarea de 3,9 trilioane dolari.Studiul Accenture detaliaza si factorii importanti care pot influenta abilitatea femeilor de a ajunge sa elimine aceste diferente. Astfel, in comparatie cu colegii lor barbati, studentele inregistreaza o probabilitate mai mica de a alege un domeniu cu potential de castiguri mari (27% fata de 40%), de a avea un mentor (45% fata de 58%), sau de aspira la un post de senior (41% fata de 51%). In plus, este mai putin probabil ca tinerele sa adopte rapid noi tehnologii, in comparatie cu tinerii (45% fata de 63%), sau sa urmeze cursuri de programare si calculator (68% fata 83%).Metodologie: Accenture a intervievat peste 28.000 de femei si barbati, inclusiv studenti, dn 29 de tari. Esantionul a inclus reprezentari egale din ambele sexe, din trei generatii (Millennials, X si Baby Boomers), de la toate nivelurile, din companii cu dimensiuni diverse. Marja de eroare pentru intregul esantion este de +/- 0,6%.