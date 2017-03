Google lanseaza doua programe pentru startup-urile din Romania

„Prin aceste programe vrem sa fim alaturi de antreprenorii din domeniul tehnologiei in toate stadiile de dezvoltare, de la start la crestere si expansiune globala”, a declarat Rafal Plutecki, directorul Campus Varsovia.„Mentoratul este baza activitatilor derulate in cadrul programului Launchpad, intrucat credem ca acest lucru poate face diferenta intre start-up-urile care reusesc si cele care esueaza. Start-up-urile au contact cu diferite echipe ale Google, mentori din companii de top din domeniul tehnologiei si acces la videoconferinte cu Silicon Valley pentru a gasi solutii pentru provocari la care trebuie sa faca fata si a creste”, a declarat Aleksandra Krainski Ben-Har, Google Developers Ecosystem Lead for CEE.Launchpad Start este un training de o saptamana oferit de Google pentru start-up-urile aflate la inceput, avand ca teme de baza: strategie de produs si dezvoltarea afacerii, experienta utilizatorului si interfata, tehnologie si abilitati pentru prezentari.Obiectivul este de a-i invata pe antreprenori tehnici de validare a produselor pe piata si de crestere a companiei. Start-up-urile selectate vor avea parte de sesiuni de mentorat individuale cu grupuri de experti, precum si seminarii unde se vor cunoaste si vor discuta despre dezvoltare.Pe 24 aprilie, start-up-urile vor incepe prima editie a programului in Campusul Google din Varsovia. Vor participa 10 start-up-uri si peste 50 de mentori. Programul nu implica nici un cost pentru invitati. Start-up-urile interesate pot aplica aici pana pe 2 aprilie.Campus Residency este un program cu durata de sase luni, adresat start-up-urilor dezvoltate din Europa Centrala si de Est. Acesta ofera echipelor posibilitatea de a lucra in spatiul colaborativ al Campusului Google din Varsovia, beneficiind de expertiza si mentorat din partea expertilor Campusului.Campus Residency ofera programe de educatie si pregatire dedicate si acces la reteaua internationala Google for Entrepreneurs. Start-up-urilor vor lucra gratuit in spatiul Campusului Google din Varsovia si vor fi parte din comunitatea lui.Obiectivul programului este de a identifica cele mai importante provocari carora start-up-urile trebuie sa le faca fata pentru a se dezvolta rapid. Echipa Campusului Varsovia se va concentra pe sprijinirea start-up-urilor selectate in vederea cresterii veniturilor, numarului de clienti si oportunitatilor internationale.Companiile interesate din zona Europei Centrale si de Est pot aplica folosind acest formular pana la 11 aprilie. Primul grup de start-up-uri selectate vor incepe activitatea in cadrul programului in iunie.Campus VarsoviaGoogle a lansat Campus Varsovia in noiembrie 2015. Campusul a ajuns la aproape 9000 de membri si a gazduit peste 560 de evenimente pentru start-up-uri din Europa Centrala si de Est. Programele Launchpad Start si Campus Residency se desfasoara la Campusul Varsovia si sunt deschise start-up-urilor din Europa Centrala si de Est.