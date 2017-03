O tanara din Bulgaria a castigat un premiu european de 20.000 euro pentru femeile-antreprenor

Premiul I, in valoare de 100.000 euro - Michela Magas (de natioalitate croato-britanica), fondatoare a companiei Stromatolite . Acesta este un laborator britanic de desing si inovatie, care are un studio si in Suedia si care constuieste o noua generatie de unelte tehnologice si de incubare pentru inovare.

Premiul II, in valoare de 50.000 euro - Petra Wadstrom (de nationalitate suedeza), fondatoare a companiei Solvatten , care produce purificatoare si fierbatoare de apa care folosesc energia solara.

Premiul III, in vloare de 30.000 euro - Claudia Gartner (de nationalitate germana), fondatoare a Microfluidic ChipShop, un sistem de diagnostic.

Kristina Tsvetanova este co-fondatoare si directoare a companiei austriececare produce tablete pentru nevazatori. Tableta BLITAB, despre care firma producatoare spune ca este "iPad-ul nevazatorilor", foloseste de fapt o combinatie intre sistemul de operare Android si o suprafata pentru scriere si citire in sistemul Braille utilizat de persoanele cu deficiente mari de vedere.Premiul acordat antreprenoarei din Bulgaria a fost introdus anul acesta pentru tinerele sub 30 de ani, in marja Premiului UE pentru Femeile Inovatoare.In 2017, Premiul UE pentru Femeile Inovatoare - sectiunea principala - a fost decernat astfel: