Cate femei fac afaceri in Romania si in ce business-uri se implica

Citeste mai multe despre: afaceri • romance • femei

"Cele mai multe afaceri existente in Romania functioneaza in domeniul comertului cu amanuntul al diferitelor produse alimentare, cod CAEN 4711 - exista aproximativ 99.000 de astfel de companii -, si cele mai multe dintre aceste companii, 62%, au cel putin o femeie in actionariat sau management, ceea ce arata cat de importanta este componenta feminina in afacerile din Romania", a declarat directorul general Creditinfo Romania, Aurimas Kacinskas.Firmele care au cel putin o femeie asociat sau administrator sunt majoritare de asemenea in alte domenii de top din businessul romanesc: Comert cu amanuntul produse nealimentare, cod CAEN 4719 (65%) sau Activitati de consultanta pentru afaceri, cod CAEN 7022 (52%).Exista chiar o categorie de afaceri dominata autoritar de firmele in care se afla femei in randul actionarilor: Coafura si alte activitati de infrumusetare, cod CAEN 9602, domeniu in care peste 24 mii de companii, adica 88%, sunt detinute sau conduse de o femeie.Majoritatea firmelor din Zona centrala si nord-vestica a Romaniei (in special din Transilvania) "practica aceasta activitate sub forma de PFA, ajungand in unele judete pana la 90% PFA-uri", in vreme ce in zona sudica a Romaniei (in special in Muntenia), "aceasta activitate se practica sub forma de SRL, ajungand in unele judete pana la 80% SRL-uri, mai arata Creditinfo.In privinta vanzarilor inregistrate de firmele unde exista cel putin o femeie asociat sau adminstrator, in top se afla Municipiul Bucuresti, cu o cifra de afaceri medie de peste 3,8 milioane de lei.Urmeaza judetele Mures (2,8 milioane de lei), Sibiu (2,3 milioane de lei), Ilfov (2,2 milioane de lei), Olt (1.9 milioane de lei), Gorj (1,8 milioane de lei), Salaj (1,75 milioane de lei) si Covasna (1,7 milioane de lei). La polul opus, cele mai mici vanzari ale firmelor in care sunt implicate femei se afla in judetele Mehedinti (0,8 milioane de lei), Dambovita (0,94 milioane de lei) si Braila (0,97 milioane de lei).Cele mai profitabile firme in care exista cel putin o femeie asociat sau administrator se afla in Sibiu, cu un profit mediu de peste 0,4 milioane de lei, Bucuresti (0,32 milioane de lei), Cluj (0,28 milioane de lei), Mures (0,2 milioane de lei) si Salaj (0,19 milioane de lei). Judetele care puncteaza cel mai putin la capitolul profit sunt Gorj (0,05 milioane de lei), Caras-Severin si Teleorman (cate 0,06 milioane de lei).Clasamentele se dau peste cap atunci cand vorbim despre numarul de angajati ai companiilor in care sunt implicate femei. Astfel, cei mai multi angajati sunt inregistrati la firmele din Gorj (o medie de 11 angajati). Alte judete in care se inregistreaza un numar mediu ridicat de angajati sunt Bucuresti (10), Sibiu (9), Covasna, Mures, Harghita si Vaslui (cate 8 angajati in medie). In schimb, media numarului de angajati in companiile in care sunt implicate femei este de 4 angajati in Giurgiu si cate 5 in Dambovita, Buzau, Teleorman si Dolj, se mai arata in studiul Creditinfo.Analiza Creditinfo mai demonstreaza o corelatie directa intre diversitatea domeniilor de activitate a firmelor in care sunt implicate femei si cifrele de afaceri.Astfel, judetele de top in clasamentul cifrei de afaceri au o caracteristica comuna: prezinta cea mai mare diversitate a domeniilor de activitate (Bucuresti are peste 600 de CAEN-uri, Mures si Sibiu aproximativ 450 fiecare), in vreme ce judetele cu cifre de afaceri mici au o diversitate redusa a domeniilor de activitate (Mehedinti aproximativ 240, Braila si Dambovita aproximativ 350 fiecare).