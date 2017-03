Oficial din guvern: Romancele trebuie incurajate sa-si deschida afaceri, pentru autonomie economica

"Autonomia economica a femeilor inseamna adoptarea unor masuri care se refera la diminuarea diferentei salariale intre femei si barbati si la cresterea numarului de femei in posturi de decizie si mai ales incurajarea antreprenoriatului feminin. Incurajarea femeii de a initia propria afacere reprezinta una dintre cele mai bune masuri de a creste economic. Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale feminine depinde de schimbarea rolurilor in societate fata de femei si de o constructie a unei increderi de sine a femeilor. Aceasta schimbare se face prin accesul la educatie al fetelor, in special, catre acele domenii din invatamant care sunt specifice dezvoltarii unei afaceri, economie, management sau altele", a spus Andra Cristina Croitoru, secretar de stat al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), citata de Agerpres