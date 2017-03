Topul tarilor cu cel mai mare numar de femei care detin propria afacere. Pe ce loc se afla Romania

Citeste mai multe despre: top • afaceri • femei antreprenor

Conditiile enumerate mai sus sunt fundamentale in depasirea celor doua obstacole principale care descurajeaza majoritatea femeilor sa devina antreprenoare - mai putine oportunitati pentru avansarea acestora si prejudecatile culturale, mai arata sursa citata.Intre cele mai bune conditii care sprijina femeile detinatoare de afaceri, indeplinite in tarile situate in fruntea clasamentului, se numara comunitatile puternice de afaceri, inclusiv la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii, guvernarea buna si usurinta de a face business.Primele state europene cu cele mai puternice conditii de sprijin si oportunitati pentru femeile care se dezvolta ca antreprenori sunt:La nivel global, Romania ocupa locul 30 in acest top, iar pe primele locuri se afla: Noua Zeelanda, Canda si Statele Unite.Primele tari europene in functie de numarul femeilor ce detin propria afacere din totalul oamenilor de afaceri care au propriul business sunt:La nivel global, Romania ocupa locul 28 in acest top.Potrivit Indicelui, unele dintre cele mai mari obstacole care impiedica femeile sa se lanseze in afaceri includ lipsa de fonduri/de capital de risc, reglementarea excesiva si ineficientele institutionale, lipsa de incredere in sine si a spiritului antreprenorial, teama de esec, restrictiile socio-culturale, precum si lipsa de formare si de educatie. In aproape toate cele 54 de economii analizate, cel putin una sau mai multe dintre aceste constrangeri incetinesc progresul femeilor ca proprietari de afaceri.Indicele sugereaza ca tarile ce au conditii de sustinere a femeilor in afaceri permit dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe oportunitate (condus de dorinta de a progresa), in timp ce tarile cu conditii mai putin favorabile de sprijin tind sa dezvolte mai mult antreprenoriatul bazat pe necesitate (determinat de nevoia de supravietuire). Studiul exploreaza, de asemenea, factori care ajuta sau impiedica femeile antreprenoare.