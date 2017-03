Cati milionari in dolari sunt in Romania (raport)

In 2016,, conform raportului firmei de consultanta imobiliara Knight Frank, realizat pe baza datelor furnizate de compania de cercetare New World Wealth.Autorii studiului estimeaza ca in 2026 numarul de romani cu o avere de peste 1 milion de dolari va ajunge la 12.300.In ceea ce priveste bogatii cu o avere de pestein Romania in 2016, fata de 470 de persoane in 2015.Compania de consultanta estimeaza ca numarul romanilor cu o avere de peste 10 milioane de dolari va ajunge la 540 in urmatorii zece ani.Studiul mai arata ca anul trecut,, mai multi cu 10 persoane fata de 2015. Pentru 2026, autorii studiului estimeaza ca numarul acestora va atinge 200 de persoane.In 2016, existau, mai mult cu o persoana fata de 2015.In ceea ce priveste miliardarii Romaniei, numarul acestora a ramas constant. Astfel, in 2016,cam tot cati erau si in 2015.Numarul persoanelor foarte bogate (cu o avere mai mare de 30 de milioane de dolari) din lume a crescut cu 6.340 in 2016, totalul fiind la 193.490, potrivit raportului.Aceasta crestere inverseaza declinul de 3% inregistrat in 2015.Cele mai multe persoane considerate foarte bogate, cu averi de peste 30 de milioane de dolari, din lume traiesc in America de Nord, aproximativ 73.000, fiind urmat de Europa, cu circa 49.600, iar Asia ramane pe locul trei, dar foarte aproape de Europa, cu aproximativ 46.000.Previziunile pentru urmatorii 10 ani arata ca Asia va depasi considerabil Europa."Chiar daca vom avea o perspectiva economica mai clara pentru Marea Britanie si SUA doar in urmatoarele 12-24 luni, raportul constata ca in Europa, Marea Britanie ramane pe primul loc in ceea ce priveste populatia ultra-bogata, cu o estimare de crestere de 30% in urmatorii 10 ani", se mai arata in raport.Tot in urmatorii 10 ani, autorii studiului se asteapta o crestere mai mare a populatiei foarte bogata in SUA in comparatie cu multe alte tari dezvoltate, in pofida incertitudinilor politice din jurul noului presedinte.O influenta esentiala asupra veniturilor in 2016 a avut-o performanta pietelor bursiere in dolari. In multe tari, aceasta a fost mult mai puternica in 2016 decat in 2015. Chiar daca exista incertitudini pe scara larga, avem si fundamente puternice in multe economii, cu semne de progrese reale in ceea ce priveste reglementarile care pot sa contribuie la inflorirea economiei in unele locuri", a declarat directorul de cercetare de la New World Wealth, Andrew Amoils.Knight Frank are sediul in Londra si opereaza in 413 birouri, din 60 de tari, pe sase continente si are peste 14.000 de angajati.