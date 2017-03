Seful eMag: Firmele din toate domeniile, obligate sa devina hi-tech pentru a face fata lipsei de angajati

Citeste mai multe despre: iulian stanciu • emag

Avansul rapid al noilor tehnologii va obliga companiile din toate domeniile sa devina, in viitor, companii de tehnologie pentru a putea ramane competitive si pentru a putea atrage angajati, in contextul unui deficit tot mai mare de angajati, crede directorul general magazinului online eMag, Iulian Stanciu.Stanciu a participat joi la Summitul Fundatiei Romanian Business Leaders (RBL).", a spus Stanciu, joi, citat de News.ro.", a mai afirmat el.Deficitul de angajati se va accentua in viitor si in contextul provocarilor demografice. Populatia Romaniei a scazut, in 2016, cu 66.718 de locuitori din cauza declinului demografic, reducerea populatiei din cauze demografice accelerand fata de anul precedent, arata datele publicate recent de Institutul National de Statistica (INS).Totodata, milioane de romani apti de munca au ales sa plece in tarile occidentale in ultimii ani, in conditiile in care salariile sunt de cateva ori mai mari decat in Romania.Numarul de someri a continuat sa scada in prima luna a acestui an, cu 5.130 fata de luna precedenta, pana la 487.904, nivel minim din 1994, de cand exista astfel de statistici, iar rata somajului a coborat la 5,4%, nivel minim din 2008, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS), citate de News.ro.Un nivel atat de scazut precum cel din ianuarie al numarului de someri nu s-a inregistrat niciodata in Romania incepand din 1994, de cand se calculeaza somajul dupa standardele BIM. In privinta ratei somajului, un nivel de 5,4% a mai fost inregistrat ultima data in trimestrul III din 2008.Acestea arata, spre deosebire de primele estimari, ca numarul de someri a coborat sub 500.000 inca din luna octombrie 2016 si s-a mentinut apoi in scadere in toate lunile, cu exceptia lunii decembrie, cand a urcat usor fata de noiembrie.Datele revizuite arata ca numarul somerilor a scazut cu circa 94.000 in ultimul an, de la 582.132 in ianuarie 2016.Somajul este in continuare mai mare in randul barbatilor, cu o rata de 5,8% in luna ianuarie, in timp ce, in randul femeilor, somajul este de doar 4,9%, mai arata datele oficiale.Potrivit seriilor revizuite, somajul a inregistrat o scadere acelerata in 2016, inregistrand scaderi in toate lunile, cu exceptia lunii decembrie.Scaderea somajului din 2016 a fost generata in primul rand de cresterea rapida a cererii de forta de munca, mai ales in zonele dezvoltate din jurul marilor metropole.Datele oficiale arata ca numarul de locuri de munca vacante din economia romaneasca, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a crescut in ultimul trimestru din 2016 cu 11% fata de aceeasi perioada a anului precedent, la 60.700, in ciuda somajului inca ridicat din unele regiuni.Autoritatile publica, constant, si numarul de someri inregistrati oficial in evidentele oficiilor pentru forta de munca.Datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) arata ca, la sfarsitul lunii decembrie 2016, 418.237 someri erau inregistrati oficial, ceea ce corespunde unei rate a somajului de doar 4,77%.Judetele Vaslui, cu 11,5%, si Teleorman (10,1%) au cele mai inalte niveluri ale somajului din Romania, potrivit ANOFM.Zonele cu somaj ridicat sunt caracterizate cu calificarea slaba a fortei de munca si un grad scazut de educatie, spun expertii.Conform standardelor BIM (Biroul International al Muncii), numarul de someri este calculat prin anchete in gospodarii, care arata ca numarul de someri este, in realitate, mai mare.Datele privind somajul pe baza metodologiei BIM sunt considerate ca fiind mai relevante de catre specialisti, pentru ca reflecta mai bine somajul real la nivel national.