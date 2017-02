Companie IT din Oradea, calificata intr-una dintre cele mai mari competitii de business din Europa

Citeste mai multe despre: qubiz • oradea • competitie

Compania romaneasca de IT, fondata de antreprenorul Marcel Anghel in 2008, a fost nominalizata pentru titlul "The ELITE Award for Growth Strategy of the Year". Conform reprezentantilor Qubiz, nominalizarea s-a acordat in baza cresterii strategice inregistrata in ultimii ani. Astfel, in ultimii 4 ani, numarul de angajati ai Qubiz a crescut cu 210%, de la 40 la 125. In acelasi interval de timp, cifra de afaceri a crescut cu mai bine de 250%.Pentru finala European Business Awards, romanii trebuie sa prezinte un film de pozitionare a companiei, ce poate fi votat si de public, in sectiunea dedicata de pe site-ul concursului. Pentru aceasta, ei au ales o regie atipica, in ton cu spiritul de echipa care le caracterizeaza atmosfera de lucru."Pretul pe care il platesc de obicei companiile care cresc accelerat este pierderea atmosferei relaxate si a entuziasmului pe care il au la inceput. Provocarea noastra este sa nu facem acest sacrificiu si sa mentinem starea care ne-a adus pana aici", explica Marcel Anghel, fondatorul Qubiz.Din juriul primei etape a European Business Awards fac parte oameni de business consacrati, precum Tomas Diago, fondatorul Softonic, lectori ai programelor de MBA ale mai multor universitati, dar si politicieni, unul dintre acestia fiind Yves Leterme, Prim-Ministrul Belgiei. Castigatorii finali sunt insa alesi de public, acesta avand posibilitatea de a vota pe site-ul competitiei echipele favorite.Este o companie de IT romaneasca infiintata in 2008 in Oradea si extinsa mai tarziu si in Cluj. Qubiz este specializata in nearshore outsourcing